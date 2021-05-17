فيديو رينو تستعد لإطلاق نسخ معدلة من Arkana الكروس أوفر

أعلنت رينو عن نيتها إطلاق نسخ معدلة من Arkana التي ستأتي بهيكل كروس انسيابي مع باب مائل لصندوق الأمتعة الخلفي، وتتميز بتصميم غريب وفريد للمصابيح الأمامية والخلفية.

ويبلغ طول هيكل السيارة 4 أمتار و54 سنتيميترا، وعرضه 182 سم، وارتفاعه 156 سم، أما سعة الصندوق الخلفي فتصل إلى 1333 ليترا بعد طي الصف الخلفي من المقاعد.

مواصفات سيارة Arkana المعدلة من رينو

وتتميز نسخة Prime الجديدة من Arkana بعجلات مجهزة بأقراص كروم بحجم 17 إنشا، ومقصورة مزينة بالكروم وعناصر من ألياف الكربون، وتضم مقاعد جلدية مريحة و6 وسادات أمان هوائية، ومرآة داخلية بميزة التعتيم التلقائي، وأنظمة النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتثبيت السرعة، وأنظمة طي المرايا وإغلاق النوافذ تلقائيا، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.

رينو Arkana الكروس أوفر بنظامي دفع أمامي ورباعي

وستطرح المركبة المعدلة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.3 ليتر، تولد عزما يعادل 150 حصانا، وستعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي.