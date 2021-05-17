انخفاض سعر هيونداي سنتافي موديل 2020 بالسعودية ضمن تصفيات بداية الصيف، انخفض سعر هيونداي سنتافي 2020 فئة ستاندر بشكل مفاجئ ضمن عروض بداية صيف 2021، وهي أحد أهم إصدارات هيونداي للعام الماضي ضمن الفئات التي طرحتها الشركة، والتي تتضمن هيونداي توسان، هيونداي كونا، كريتا، كوبيه، النترا، ازيرا، سوناتا، بالاضافة إلى سنتافي الرائعة والتي يتم طرحها في السعودية بعدة فئات، وحديثنا اليوم عن عرض خاص لسيارة هيونداي سنتافي فئة ستاندر موديل 2020 ذات التجميع الكوري بعد انخفاض سعرها في السعودية.

انخفاض سعر هيونداي سنتافي 2020 فئة ستاندر بالسعودية

انخفض سعر هيونداي سنتافي فئة ستاندر موديل العام الماضي 2020 مؤخراً بنسبة تتجاوز 5% ، وذلك لدى معارض عبد الرحمن عماد الدين بالسعودية، ليصبح السعر 94 ألف ريال و300 ريال شاملة الضريبة بدلاً من 101 ألف ريال، وتعد سنتافي سيارة عائلية SUV ذات سبع مقاعد وتتوفر بعدة محركات، محرك سيارة التخفيض 2400 سي سي GPI تمنحك قوة 186 حصان وهو المتوفر في هيونداي سوناتا موديل 2018 و 2019، مع قير أوتوماتيك 6 سرعات تيبترونيك ونظام دفع أمامي.

المواصفات الخارجية لسنتافي فئة ستاندر 2020

تتميز سنتافي موديل 2020 من الخارج بسقف بانورامي وإضاءات بالكامل LED وعدسة هالوجينية، بالإضافة إلى كشافات ضباب وأربعة حساسات أمامية، وجنوط هيونداي سنتافي فئة ستاندر تأتي بمقاس 18 مع إشارات بالمرأة الكهربائية وأطراف النوافذ من الكروم، بالإضافة إلى جناح خلفي وإضاءات خلفية من الهالوجين وفتحة شكمان واحدة و 4 حساسات خلفية، وقدرة البنزين 12.2 كيلو متر لكل لتر ونوع البنزين 91.

مزايا هيونداي سنتافي الداخلية

تتميز سنتافي 2020 فئة ستاندر بتكييف في الصف الثالث منفصل وأذرار لفتح المراتب من الشنطة بالإضافة إلى منفذ طاقة، وفتحات تكييف خلفية لمقاعد الصف الثاني بالإضافة إلى منفذان USB ومسند وسطي، المقاعد الأمامية يدوية بها مسند للظهر زجاج كهربائي ومرآة كهربائية وسنتر لوك، مقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة وعداد الرحلات، وفورميك على الأبواب والسيارة من الداخل.

السيارة مزودة بمكيف يدوي ذو أربع سرعات وشاشة صغيرة للمعلومات بالإضافة إلى منفذ طاقة ومنفذ USB، ويوجد أربعة وضعيات للقيادة مع نظام المساعدة على القيادة في المنحدرات، بالاضافة إلى إضاءات داخلية LED أمامية وخلفية وتحكم أوتوماتيكي في السقف البانورامي عبر الذر، أما أما فحصنا نظام الأمن والسلامة في هيونداي سنتافي 2020 فسنجد أن هناك فرامل ABS ونظام الثبات الإلكتروني و حساس كافرات، بالاضافة إلى إير باج للسائق والراكب وعدد 7 أحزمة أمان.