بورشه تعلن طرح نسخة كهربائية من سيارتها ماكان

أعلنت شركة بورشه المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفارهة، عزمها طرح نسخة كهربائية من سياراة "ماكان" عام 2023، بالتزامن مع طرح النسخة الكهربائية من الصالون" تايكان".

وقالت الشركة إن السيارة الكهربائية ستحمل نفس اسم السيارة الفارهة " بورشه ماكان" التي تعمل بالمحرك التقليدي، لكن النسخة الكهربائية ستطرح إلى جانب النسخة التقليدية وليس بديلاً لها.

بورشه ماكان الكهربائية ستصل إلى 227 ميلا في الشحنة الواحدة

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ميشائيل شتاينر عضو المجلس التنفيذي لشركة بورشه، قوله إن الشركة تعتزم الوصول بمدى السيارة الكهربائية ماكان إلى الحد الأقصى لمدى السيارة تايكان الكهربائية، والذي يبلغ حاليا 227 ميلاً قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

ماكان الكهربائية ستأتي بفئة وحيدة

وفي حين تقدم السيارة الكهربائية تايكان فئتين من حزمة البطارية، فمن المحتمل أن يتم طرح السيارة الكهربائية "ماكان إي.في" كفئة واحدة من حيث البطاريات.