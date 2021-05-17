تسلا توقف قبول عملة بتكوين الرقمية ثمنا لسياراتها

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إن تسلا لن تقبل بعد الآن عملة بتكوين الرقمية ثمناً لشراء سياراتها، بسبب مخاوف بيئية.

وكانت تسلا بدأت قبل أقل من شهرين قبول أكبر عملة رقمية في العالم ثمناً لسياراتها، وكان استخدام بتكوين لشراء سيارات تسلا الكهربائية سلط الضوء على التناقض بين سمعة ماسك كأحد دعاة حماية البيئة وبين استخدام شعبيته ووضعه كأحد أغنى أغنياء العالم لدعم العملات المشفرة التي تثور حولها مخاوف بيئية.

إيلون ماسك يستجيب لدعاة البيئة

وزاد انتقاد مستثمرين في تسلا، إلى جانب دعاة حماية البيئة، لطريقة "تعدين" بتكوين، والتي تستخدم كميات هائلة من الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري، وقال ماسك إنه يؤيد هذه المخاوف، خاصة استخدام الفحم الذي يسبب انبعاثات أكثر من أي وقود آخر، وأضاف على تويتر العملات المشفرة فكرة جيدة على مستويات عدة ونعتقد بأن لديها مستقبلاً واعداً، لكن هذا لا يمكن أن يأتي على حساب البيئة.

هبوط أسهم تسلا وسعر بتكوين

ووفقا لوكالة رويترز فقد هبطت أسهم تسلا 1.25% بعد ساعات، كما هبط سعر بتكوين الرقيمة بنحو 10 في المئة بعد تصريحات ماسك.

تسلا تمتلك عملات بتكوين قيمتها 1.5 مليار دولار

وكانت تسلا كشفت في فبراير أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بتكوين، قبل أن تقبلها ثمناً لشراء سياراتها في مارس، الأمر الذي زاد من قيمة هذه العملة بنحو 20%.، وقال ماسك إن تسلا ستحتفظ بممتلكاتها من بتكوين مع خطط لاستخدام العملة المشفرة بمجرد أن ينتقل إنتاجها إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.