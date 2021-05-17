دبي تطور مبادرة الشاحن الأخضر لشحن السيارات الكهربائية

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة "الشاحن الأخضر" لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي، بهدف تقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل والمواصلات ودعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

دبي ملتزمة بالتحول إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تأكيده التزام الهيئة تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وأكد أن الهيئة تسخر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية لتحقيق استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021.

عدد السيارات الكهربائية والهجينة في دبي

وتكثف هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها لتحقيق التوجيه رقم «2» لعام 2020 الذي أصدره المجلس الأعلى للطاقة في دبي لزيادة أعداد السيارات الحكومية الكهربائية والهجينة، وحتى نهاية فبراير 2021 وصل عدد إجمالي المركبات الكهربائية في إمارة دبي إلى 2473 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات الهجينة في الإمارة 6016 مركبة، ما يجعل إجمالي المركبات الخضراء المسجلة في دبي يسجل 8489 مركبة. وكذلك بلغ عدد السيارات الحكومية الكهربائية في دبي 258 مركبة، فيما وصل عدد السيارات الحكومية الهجينة إلى 2653 مركبة، وبلغ عدد حاملي بطاقة "الشاحن الأخضر" 3210 متعاملين.

هيئة كهرباء ومياه دبي تطور مبادرة الشاحن الأخضر

وطورت الهيئة مبادرة الشاحن الأخضر بما يضمن راحة بال المتعاملين، وأتاحت الهيئة لمالكي السيارات الكهربائية إجراء معاملاتهم والتسجيل في مبادرة الشاحن الأخضر، والحصول على خدمات الشحن والفواتير وتسوية الفاتورة النهائية، من خلال تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين» الموثوق بها والصديقة للبيئة.

استخدام الشاحن الأخضر عبر تطبيق الهيئة الذكي

وتتيح الهيئة لجميع مالكي السيارات الكهربائية المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر شحن سياراتهم باستخدام تطبيق الهيئة الذكي، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR code المتوافر في محطات الشاحن الأخضر العامة التابعة للهيئة، بما يتيح لهم شحن سياراتهم باستخدام التطبيق أو باستخدام بطاقة الشاحن الأخضر.

شحن مجاني للسيارات الكهربائية حتى نهاية ديسمبر 2021

وتتيح الهيئة الشحن المجاني للسيارات الكهربائية غير التجارية حتى 31 ديسمبر 2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة، وانتهت الهيئة من تركيب ما يقارب 300 محطة من محطات الشاحن الأخضر لشحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي.