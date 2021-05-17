 Hyundai Accent 2020 سعر السعودية -المواصفات التفصيلية والأسعار

Hyundai Accent 2020 سعر السعودية يتراوح ما بين 40 إلى 45 ألف ريال سعودي، حيث تتوفر في المملكة بنسخ مستعملة فقط، وذلك نظرًا لطرح موديل 2021 في الأسواق، ومن خلال السطور التالية إليكم مواصفات السيارة بالتفصيل، علاوة على Hyundai Accent 2020 سعر السعودية.

سيارة هيونداي أكسنت موديل 2020 تنتمي لفئة الطرازات السيدان العائلية، والتي تستقطب شريحة عريضة من مستهلكي السيارات في السوق السعودي، وتحتل السيارة أكسنت مكانة متقدمة بين مبيعات السيارات السيدان في سوق السيارات السعودي.

Hyundai Accent 2020 سعر السعودية

سعر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2021 في السعودية تبدأ من 40 ألف جنيه مصري في سوق السيارات المستعمل، ويتوقف سعرها وفقًا للفئة المطروحة للبيع، واللون، علاوة على سنة الموديل.

ومن خلال السطور التالية إليكم المواصفات التفصيلية لـ طراز أكسنت في المملكة العربية السعودية:

محرك أكسنت

السيارة أكسنت تتوفر في المملكة العربية السعودية مع خيارين من المحرك الأول سعة 1400 سي سي وقادر على توليد 100 حِصانًا، والعزم الأقصى للدوران وصل إلى 136 نيوتن/ متر.

أما الخيار الثانِ من المحرك فجاء بسعة بلغت 1600 سي سي، وقوة 123 حِصانًا، فيما وصل العزم الأقصى للدوران إلى 156 نيوتن/ متر.

متوسط استهلاك الوقود في طراز أكسنت وصل إلى نحو 15 لترًا لكل 100 كيلو متر، فيما بلغ زمن التسارع من صفر إلى 100 كيلو متر إلى 11 ثانية، ووصلت السرعة القصوى إلى 190 في الفئة الأعلى تجهيزًا.

وسائل الأمان في طراز أكسنت 2020

السيارة توفرت مع منظومة أمان قياسية حيث احتوت على وسائد هوائية للسائق والركاب، علاوة على أحزمة أمان في المقاعد الأمامية، كما جاءت أكسنت مع نظام تحذير في حالة تجاوز السرعة المسموح بها على الطريق.

كماليات أكسنت

ومن ناحية الرفاهيات فتوفرت أكسنت مع كماليات مميزة من أبرزها عجلة قيادة متعددة المهام، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، تكييف داخل المقصورة، علاوة على راديو إف إم.

Hyundai Accent 2019 سعر

يتراوح سعر هيونداي أكسنت موديل 2019 ما بين 30 إلى 39 ألف ريال سعودي في سوق السيارات المستعملة، وتضم محرك سعة 1400 سي سي للفئة الأولى، و1600 سي سي للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا، كما تتوفر مع نظام دفع أمامي.