شراكة ايكار مع كار برو لإتاحة الفرص لتوفير 500,000 سيارة للإيجار من خلال حلول التكنولوجيا المتطوّرة

شراكة ايكار، أوّل وأكبر شركة في الشرق الأوسط لتأجير السيارات ذاتياً عبر تطبيقات الهواتف الذكية مع شركة كار برو، وهي المنصّة المتطوّرة لإدارة أساطيل تأجير السيارات، مما يتيح لشركات تأجير السيارات والتي تضم أكثر من 500,000 سيارة تأجير سيّاراتها رقميّاً عبر منصة ايكار.

ستعمل شركة كار برو على دمج نظام Mobility OS الخاص بشركة ايكار في برنامج إدارة الأسطول الخاص بها، مما يسمح لشركات تأجير السيارات بإدراج مركباتهم على الفور على تطبيق ايكار، وتطوير سير أعمالهم وتسهيل إدارة الأسطول وتحليل سلوك السائقين وتتبّع المركبات بصورة لحظية.

يمكن للعملاء الاستفادة من توفر خيارات متعددة من المركبات، التي تندرج من المركبات الاقتصادية إلى المركبات العصرية و الفخمة و التي تشمل المركبات الكهربائية أيضاً. حيث يساهم زيادة حجم الاسطول في إمكانية توفير هذه المركبات للتأجير عن طريق منصة مشاركة السيارات في أماكن كثيرة، أو عن طريق خدمة التوصيل إلى باب منزل العميل.

وقال فيلهلم هيدبيرج، مؤسّس شركة ايكار: "يمر قطاع تأجير السيارات بمرحلة انتقالية نتيجة للقيود المفروضة على قطاعي النقل و السفر السياحي و التجاري و الناشئة عن جائحة كورونا كوفيد - 19، مما دفع شركات تأجير السيارات بالطرق التقليدية إلى تبني خيارات و طرق أقل تكلفة و أكثر فعالية و مواكبة للعصر الحالي الذي يقدر الحلول الرقمية المبتكرة".

وأضاف هيدبيرج قائلاً: "تتيح الشراكة بين ايكار وكار برو لشركات تأجير السيارات التقليدية إضافة سياراتهم بكل سهولة إلى منصة ايكار لمشاركة السيارات أو من خلال الاشتراك في منصة التأجير القصير أو الطويل المدى ، حيث سيساهم ذلك في اعطاء هذه الشركات الفرصة لتطوير أعمالها و مضاعفة ايراداتها مقارنة بطرق التأجير التقليدية المتبعة. كما ستعمل هذه الشراكة على فتح المجال أمام الأسواق الشابة و الشركات الصغيرة الناشئة، كما سيعمل ذلك على إيجاد مرونة في الأسعار المقدمة مما سيساهم في الحفاظ على هوية تسعير العلامة التجارية".

وقال كيرون تشالدر، الرئيس التنفيذي لشركة كار برو: "تمثّل شراكتنا مع ايكار التطوير الأحدث لمجموعة منتجات كار برو، حيث نواصل دعم شركات التأجير لتقديم أفضل الخدمات التي تتناسب مع متطلّبات العملاء المتغيّرة. وقد أدّت الظروف الحاليّة التي نعيشها إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا المتطوّرة في رقمنة الخدمات التي نقدّمها، ويسعدنا منح شركائنا كل ما يحتاجونه للحفاظ على تطوّر أعمالهم وسط المنافسة السوقيّة التي تتطلّب المرونة على الدوام".