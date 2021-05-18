تويوتا لاند كروز 2022 الجديدة ، تعرف على أحدث التفاصيل لموعد إطلاقها

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إصدار تويوتا لاند كروز الجديدة
تويوتا ، كما تحدثنا في السابق عن نيسان و موعد إطلاق عربة الجيل الرابع منها و تحدثنا عن مرسيدس و لكزس ففي تلك المقالة نتحدث عن تويوتا لاند كروز الجديدة و تفاصيل إطلاقها للعملاء لكي يتمتعوا بأحدث ما فيها حيث أن هناك تسريبات للسيارة ظهرت في الشهور الماضية و اليوم تم تسريب مستند جديد يفيد بأشياء جديدة ستراها هنا في تلك المقالة.
تم تسريب مستند جديد أرسلته شركة تويوتا إلى جهات من الخارج يفيد أن الحظر الموضوع على السيارة الجديدة سوف ينتهي في نهاية هذا الشهر الجاري و ذلك يعني أن تدشين العربة لكي تتوفر و تكون متاحة للناس سيكون في 31 مايو أو 1 يونيو
و من جانب شركة تويوتا فقد تم تسريب أخبار سابقة أن لاند كروزر سوف تحصل على إصدار GR سبورت من الاس يو في الكبيرة كما أنها كشفت عن الإصدارات التي سوف تتوفر بها و أنواع نظام التعليق المستخدمة في الإصدار الجديد من تويوتاما سيتوفر بالإصدار الجديد
سوف يحصل إصدار GR سبورت و هو به نظام التعليق الديناميكي الحركي الذي يسمى ب KDSS وذلك مع أقفال تفاضلية أمامية و خلفية ، كما أن إصدار تويوتا الجديد الذي هو GR سبورت على المصدات و الشبك الأمامي و لكن تلك المرة بتصميم مختلف و جنوط مقاس 18 بوصة و بها شاشة نظام ترفيهي رقمي مقاس 12.3 بوصة و بها نظام صوتي JBL النظام المكون من 14 مكبر صوت
كما أن التسريبات أوضحت و كشفت و أعلنت أيضا أن إصدار ZX من تويوتا الجديد سيكون الأكثر فخامة وذلك حيث أنه سوف يحصل على لمسات كرومية و جنوط مقاس 20 بوصة و سوف يحصل على تقليم خشبي في تصميمه الداخلي كما انه سوف يحصل على تنجيد جلدي في داخل تصميم العربة ، كما أن النظام الترفيهي بداخل العربة يشمل الشاشات التي تحدثنا عنها سابقا و موجودة بالمقاعد الخلفية مع شاشات لمس مقاس 11.6 بوصة
و ختاما تلك هي معظم التسريبات التي أتت من شركة تويوتا و نحن في أنتظار كل جديد منها و نتمنى أن تكون المقالة قد نالت إعجابكم
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إصدار تويوتا لاند كروز الجديدة
تويوتا ، كما تحدثنا في السابق عن نيسان و موعد إطلاق عربة الجيل الرابع منها و تحدثنا عن مرسيدس و لكزس ففي تلك المقالة نتحدث عن تويوتا لاند كروز الجديدة و تفاصيل إطلاقها للعملاء لكي يتمتعوا بأحدث ما فيها حيث أن هناك تسريبات للسيارة ظهرت في الشهور الماضية و اليوم تم تسريب مستند جديد يفيد بأشياء جديدة ستراها هنا في تلك المقالة.
تم تسريب مستند جديد أرسلته شركة تويوتا إلى جهات من الخارج يفيد أن الحظر الموضوع على السيارة الجديدة سوف ينتهي في نهاية هذا الشهر الجاري و ذلك يعني أن تدشين العربة لكي تتوفر و تكون متاحة للناس سيكون في 31 مايو أو 1 يونيو
و من جانب شركة تويوتا فقد تم تسريب أخبار سابقة أن لاند كروزر سوف تحصل على إصدار GR سبورت من الاس يو في الكبيرة كما أنها كشفت عن الإصدارات التي سوف تتوفر بها و أنواع نظام التعليق المستخدمة في الإصدار الجديد من تويوتاما سيتوفر بالإصدار الجديد
سوف يحصل إصدار GR سبورت و هو به نظام التعليق الديناميكي الحركي الذي يسمى ب KDSS وذلك مع أقفال تفاضلية أمامية و خلفية ، كما أن إصدار تويوتا الجديد الذي هو GR سبورت على المصدات و الشبك الأمامي و لكن تلك المرة بتصميم مختلف و جنوط مقاس 18 بوصة و بها شاشة نظام ترفيهي رقمي مقاس 12.3 بوصة و بها نظام صوتي JBL النظام المكون من 14 مكبر صوت
كما أن التسريبات أوضحت و كشفت و أعلنت أيضا أن إصدار ZX من تويوتا الجديد سيكون الأكثر فخامة وذلك حيث أنه سوف يحصل على لمسات كرومية و جنوط مقاس 20 بوصة و سوف يحصل على تقليم خشبي في تصميمه الداخلي كما انه سوف يحصل على تنجيد جلدي في داخل تصميم العربة ، كما أن النظام الترفيهي بداخل العربة يشمل الشاشات التي تحدثنا عنها سابقا و موجودة بالمقاعد الخلفية مع شاشات لمس مقاس 11.6 بوصة
و ختاما تلك هي معظم التسريبات التي أتت من شركة تويوتا و نحن في أنتظار كل جديد منها و نتمنى أن تكون المقالة قد نالت إعجابكم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا لاند كروز 2022 الجديدة ، تعرف على أحدث التفاصيل لموعد إطلاقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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