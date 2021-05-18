تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليا مواصفات السيارة وسعرها في السعودية

لاندكروزر 2022 ، لم يتم الكشف عن الكثير عن مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 ، والتي من المتوقع أن تصل إلى السوق في منتصف هذا العام 2021 للاحتفال بالذكرى السبعين لإطلاق موديلات land cruiser اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات السيارة وسعرها في المملكة العربية السعودية من خلال موقعكم المفضل ثقفني فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

مواصفات لاندكروزر 2022

فلنبدأ مواصفات السيارة بمحرك الأقوى علي الإطلاق من سلسة تويوتا الجديدة كليا وتكنولوجيا السيارة الحديثة كالتالي:

ستتبنى تويوتا لاندكروزر 2022 نظامًا هجينًا يجمع بين عمل محرك بنزين قوي من نوع V6 سعة 3.5 لتر ومحرك كهربائي قوي ينتج 416 حصانًا وعزم دوران 600 رطل ، ومن المتوقع أن يقترن المحرك به مع ناقل حركة أوتوماتيكي للسرعة ونظام دفع رباعي و يمكن أن تأتي بمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.3 لتر ومحرك ديزل V6 سعة 3.3 لتر ، والذي ينتج بقوة 217 حصانًا وعزم دوران يبلغ 539 رطل قدم، ويمكن أن تصل السيارة من سرعة صفر إلي 100 كيلو متر في الساعة في وقت زمني قليل يصل إلي 8 ثوان وسرعتها القصوى تصل حتي 200 كيلو متر لكل ساعة.

نظامًا هجينًا يجمع بين عمل محرك بنزين قوي من نوع V6 سعة 3.5 لتر ومحرك كهربائي قوي ينتج 416 حصانًا وعزم دوران 600 رطل ، ومن المتوقع أن يقترن المحرك به مع ناقل حركة أوتوماتيكي للسرعة ونظام دفع رباعي و يمكن أن تأتي بمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.3 لتر ومحرك ديزل V6 سعة 3.3 لتر ، والذي ينتج بقوة 217 حصانًا وعزم دوران يبلغ 539 رطل قدم، ويمكن أن تصل السيارة من سرعة صفر إلي 100 كيلو متر في الساعة في وقت زمني قليل يصل إلي 8 ثوان وسرعتها القصوى تصل حتي 200 كيلو متر لكل ساعة. تكنولوجيا سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من المتوقع أن تشتمل قائمة المواصفات الخاصة بالجيل القادم من لاندكروزر 2022 على وحدة معلومات وترفيه علي شاشة جديدة تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة مع اتصال بالهاتف الذكي ، وتكييف هواء ، ومقاعد أمامية بنظام تدفئه عالي الجودة وجيدة التهوية ، وعجلة قيادة بنظام تدفئه منفصل من ثلاثة أضلاع تتوفر الأزرار المادية للتحكم التكيفي في ثبات السرعة ، ونظام حفظ المسار ، وأنظمة قيادة مختلفة ، والقفل التفاضلي مع وضع الدفع الرباعي ، وفرامل انتظار تعمل إلكترونيا ، وشحن الهاتف اللاسلكي.

land cruiser 2022 من الخارج

من المتوقع أن يكون تصميم السيارة الجديدة لاندكروزر 2022 كليا مشابهة لسيارة تويوتا تندرا 2022 وليست شبيهه لسيارة تويوتا لاندكروزر 2021 لأنها تأتي مع أجزاء شحن من البلاستيك، باستثناء أنها ستحتفظ بشكلها التقليدي الشبيه بالصندوق مع شبكة عدوانية. تأتي لاندكروزر 2022 من الخارج بمصابيح أمامية بنظام LED تتكون من 6 مصابيح صغيرة ، وأضواء LED الخلفية أصغر من مصابيح مقدمة السيارة.

متوقع تغيير أبعاد سيارة لاند كروزر حيث سوف يبلغ طول السيارة 4.97 مترًا وعرض السيارة 1.99 مترًا وارتفاعها 1.86 مترًا وارتفاع قاعدة العجلات الخاصة بها 2.9 مترًا ومن المحتمل أيضًا أن يتم بناء Toyota Land Cruiser 2022 300 على منصة “TNGA-F” ، وهي عبارة عن منصة تقليدية “هيكل على إطار” ، والتي توفر إمكانيات أفضل وأكثر قوة لاجتياز جميع أنواع الطرق الوعرة بسهولة شديدة.

داخلية لاندكروزر 2022

ستحتوي سيارة تويوتا لاندكروزر على زر تشغيل بالداخل يحتوي على قارئ بصمات الأصابع من أجل التعرف على هوية السائق وإعداد السيارة وفقًا للتفضيلات الشخصية ، وستحتوي شاشة المعلومات والترفيه الجديدة على 12 بوصة تقريبًا مع أزرار للتحكم في درجة الحرارة وأدوات تحكم استريو أساسية. والأزرار المادية تسمح بسهولة الوصول إلى “اختيار الوضع” و “وضع القيادة” و “نظام التضاريس المتعددة”. ستحتوي على أزرار للتحكم التلقائي في الهبوط ، وقفل تفاضلي مركزي ، ومساعدة في المنعطفات بسهولة، واختيار تروس مهم جدًا للمدى المنخفض بجوار ناقل الحركة ، في حين أن نظام التحكم في السرعة شبه مستقل وأدوات التحكم في التحذير من مغادرة المسار ستكون موجودة على عجلة القيادة ، مع أزرار فردية للرد علي المكالمات والتحكم في نظام البلوتوث بسهولة في السيارة الرياضية.

تأتي السيارة الرياضية لاندكروزر 2022 أيضا من الداخل بثلاث صفوف للمقاعد حيث الصف الأول للسائق ومقعد بجانبه وصف ثاني به قدرة استيعابية لثلاث أشخاص ومقعد صف ثالث يتحمل 3 أشخاص أخري ولكن الصف الثالث يأتي علي حساب أتساع حقيبة الأغراض الخلفية فيجب طي الصف الثالث من المقاعد حتي نقوم بتحميل الأغراض في الحقيبة الخلفية للسيارة.

سعر وموعد إصدار تويوتا لاندكروزر 2022 في السعودية

حسب التقارير اليابانية أن السيارة سيتم الإعلان عنها رسميا في منتصف العام الجاري 2021 تحديدا شهر يونيو وسوف يتم طرحها بالأسواق العالمية بعد تدشين تويوتا لاندكروزر 2022 وسوف يصل الطراز الجديد من السيارة الرياضية في نهاية عام 2021 وتحديدا يوم أحتفال شركة تويوتا بمرور 70 عاما علي إطلاق لاندكروزر منذ 70 عاما.

أما بالنسبة لسعر السيارة الرياضية من تويوتا لاندكروزر من المتوقع أن يكون السعر يبدأ من 86.000 دولار ما يعادل 321.000 ريال سعودي تقريبا في المملكة العربية السعودية.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مواصفات وموعد طرح سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليا الأكثر أمانا علي الطرق الوعرة في المملكة العربية السعودية من خلال موقعكم المفضل ثقفني، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.