عروض فولكس فاجن Volkswagen على سيارات 2021 بأسعار جذابة

تأتي عروض فولكس فاجن Volkswagen عبر وكيلها في السعودية، شركة ساماكو، بأسعار جذابة وذلك على بعض موديلات السيارة، وتقدم الشركة الألمانية في سياراتها الجديدة العديد من الإمكانيات، ومن بين أبرز هذه الإمكانيات: المساحات الواسعة خاصة في موديل باسات – Passat لعام 2021، بالإضافة إلى احتواء جميع موديلات السيارة على وسائل أمان جيدة تمكنها من الحفاظ على حياة الراكبين في لحظات الخطر، كما عظمت فولكس من عنصر قوة أداء المحركات في موديلاتها لعام 2021 الأمر الذي يؤهل سيارات فولكس للخدمة في المملكة، وتتميز هذه السيارات الألمانية بأنها ذات تصميمات جذابة خاصة في موديل طوارق – Touareg لعام 2021.

عروض فولكس فاجن Volkswagen على سيارات 2021

انقسمت عروض فولكس فاجن على بعض موديلاتها الجديدة لعام 2021 إلى نوعين، النوع الأول عروض وقت البيع، أما النوع الثاني فكان عروض على خدمة ما بعد البيع، وتضمنت العروض تخفيضات جذابة على أسعار الكاش على الموديلات التالية من السيارة الألمانية:

1- موديل تي روك – t-roc بسعر 84 ألف ريال تقريبًا.

2- موديل باسات – Passat بسعر 97 الف ريال تقريبًا.

3- موديل طوارق – Touareg بسعر 245 ألف ريال تقريبًا.

4- موديل تيجوان – Tigana se 2.0 بسعر 139 ألف ريال تقريبًا.

عروض ما بعد البيع على سيارات فولكس 2021

قدمت شركة فولكس فاجن عبر وكيلها في المملكة العربية السعودية، شركة سوماكو، عروضًا إضافية على سياراتها الـ 2021 بخلاف العروض على أسعار البيع بنظام الكاش، وتضمنت هذه العروض الإضافية ضمان لمدة 5 سنوات يبدأ من وقت شراء السيارة، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة 75 ألف كم أو لمدة 5 سنوات أيهما أقرب، بالإضافة إلى 5 سنوات من الخدمة على الطريق من خلال الدعم الفني عبر الهاتف في حالة وجود استفسارات أو مشكلات.

موعد انتهاء العروض

هناك فترة كافية لاغتنام العروض الجذابة من شركة فولكس فاجن على أسعار سياراتها الجديدة، وتنتهي عروض الشركة الألمانية على بعض موديلاتها التي تم طرحها في عام 2021 في يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021 – 19 شوال 1442.