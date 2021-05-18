تخفيض سعر تويوتا لاندكروزر GXR 2020 بريمي الكلاسيكية العملاقة في السعودية

تخفيض سعر تويوتا لاندكروزر GXR 2020 الكلاسيكية العملاقة في السعودية تعرف على المواصفات والسعر الجديد، السيارة الأفضل والأكثر شعبية والإختيار المثل لكل عائلة كبيرة على الإطلاق من تويوتا، سيارة لاندكروزر المميزة والتي تم خفض سعرها ضمن العروض السنوية المُقامة على السيارات، ونتناول اليوم مواصفات GXR بريمي من تويوتا لاندكروزر 2020 بالإضافة إلى السعر الجديد بعد خفض سعر السيارة.

تخفيض سعر تويوتا لاندكروزر GXR 2020

ضمن عروض السيارات المُقامة الأن تم تخفيض سعر السيارة الكلاسيكية العائلية SUV الأشهر تويوتا لاندكروزر 2020 فئة GXR مواصفات سعود بهوان وكيل عمان ذو الثمانية مقاعد، تتوفر الأن السيارة بسعر 202 ألف و 400 ريال شامل الضريبة، بدلاً من 207 ألاف ريال سعودي شامل الضريبة، والتي تتميز بمُحرك 6 سلندر 4000 سي سي V6 يمنحك قوة 270 حصان تقريباً، مع قير أوتوماتيك 6 سرعات تعمل بنظام دفع رباعي، تتحرك السيارة بمزايا متعددة دبل ثقيل وخفيف ونظام الزحف ونظام المساعدة على الإلتفاف.

مزايا لاندكروزر GXR 2020 الخارجية

تتميز السيارة بفتحة سقف مميزة و شبك من الكروم يعشقه الكثير وتتميز به لاندكروزر إشارات متحركة واضاءات LED للوجهة المنخفض زينون والمرتفع هالوجين مع كشافات ضباب، جنوط ألومنيوم مقاس 17 إنش مقاس الكافر 285 x 65، خطوط جانبية على جانبي السيارة مع إشارة بالمرأة الكهربائية لسيارة تويوتا لاندكروزر GXR 2020، مع دخول زكي لأبواب السيارة بالكامل

أما عن خلفية السيارة والتي تشبه لكزس تماماً بها إضاءات LED وبدون حساسات، مع إضاءات للألواح كذلك LED، وشنطة تويوتا لاندكروزر GXR 2020 فهي متسعة بها منفذ للطاقة ويمكنك طي مقاعد الصف الثالث لاستخدام مساحة تخزين أكبر، سعة خزان الوقود 138 لتر وصرفية الوقود لكل لتر بنزين 9.4 كيلو متر ونوعية البنزين 95.

مواصفات لاندكروزر GXR 2020 الداخلية

مقاعد مخمل باللون البيج مقعد كهربائي للسائق ويدوي للراكب، مع منفذ للشحن وأخر للطاقة وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية، الزجاج بالكامل كهربائي AUTO لمسة واحدة، فورمات التخشيب على مقود تويوتا لاندكروزر 2020 GXR والأبواب من الداخل، هناك مثبت سرعة بالإضافة إلى زر تشغيل زكي ويمكنك من خلال مقود السيارة التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة وعداد الرحلات.

بالإضافة إلى تكييف بالتحكم المنفصل بين السائق والراكب للمقاعد الأمامية لسيارة لاندكروزر 2020 بالإضافة إلى منفذ طاقة وأخر للشحن، أنوار هالوجينية للسقف وفتحة سقف مميزة، والأمن والسلامة فرامل EPS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباقات امامية وجانبية، وعدد ثمانية أحزمة أمان.