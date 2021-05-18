المواصفات التفصيلية الكاملة و سعر تويوتا هايلوکس 2021 في السعودية

سعر تويوتا هايلوکس 2021 في السعودية يبدأ من 77,740 ريال سعودي، ويتم طرحها في سوق السيارات السعودي من خلال شركة عبد اللطيف جميل، الوكيل الحصري لـ علامة تويوتا اليابانية في المملكة العربية السعودية، ومن خلال تلك المقالة إليكم رصد لأبرز المواصفات التفصيلية التي تتوفر بالسيارة تويوتا هاي لوكس، علاوة على أسعار فئاتها.

سعر تويوتا هايلوکس 2021 في السعودية

توفرت سيارة تويوتا هاي لوكس في المملكة العربية السعودية من خلال فئات متنوعة يبدأ سعرها من 77,740 ريال سعودي وينتهي عند 152,835 ريال سعودي للفئة الأعلى تجهيزًا والتي تتوفر بماتور سعة 2800 سي سي، ونظام دفع رباعي للعجلات.

تويوتا هايلوکس 2021 سعودي

تويوتا هايلوکس 2021 سعودي حازت على شعبية عريضة لدى مستهلكي السيارات في المملكة، ولذلك فهي تتربع قائمة الأكثر مبيعًا بين الطرازات المطروحة في المملكة.

وأهم ما يميز السيارة تويوتا هايلوکس نظام الدفع الرباعي للعجلات الذي تتمتع به بعض فئات السيارة، الأمر الذي يجعلها تتلائم مع السير على الطرق الوعِرة الموجودة في المملكة.

كما أنها تستقطب فئة الشباب اللذين يرغبوا في امتلاك سيارة ذو دفع رباعي لرحلات السفاري في الصحراء، لذلك فإن طراز هاي لوكس الخيّار الأنسب لهم بين السيارات المطروحة على الساحة.

محرك تويوتا هاي لوكس

السيارة توفرت في المملكة العربية السعودية مع خيارات عديدة من المحركات، وهم ( 2000، 2400، 2700، 2800، 4000) سي سي، ويمكن للعميل الاختيار ما بين المحركات المتاحة وفقًا للميزانية المتوفرة معه.

كما أن السيارة تويوتا هاي لوكس توفرت مع محرك يعمل بنظام الدفع الرباعي مع بعض الفئات، أي أن نظاام الجرّ يعتمد على أربع عجلات.

تجهيزات تويوتا هاي لوكس

السيارة توفرت مع مجموعة من الكماليات المميزة، التي جعلتها منافس قوي بين سيارات فئتها، ومن أبرز تلك التجهيزات ما يلي: