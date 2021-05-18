تويوتا تطلق نسخة خاصة من سيارة  Sienna

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,18 آيار (مايو) 2021 - 13:03
أعلنت شركة تويوتا اليابانية، عن إطلاق نسخة خاصة جديدة من السيارة الميني فان Sienna، وسيحمل الإصدار الجديد من السيارة اسم Woodland Special Edition ، وهي تأتي مجهزة بباقة موسعة من التجهيزات الإضافية.
وأوضحت تويوتا أن السيارة الجديدة تتميز بلون الطلاء الحصري الرمادي الميتاليك أو الأسود، وتطعيمات الكروم على الجسم الخارجي، والملصقات باللون الأسود، مع عجلات قياس 18 بوصة، وقضبان السقف.
مواصفات تويوتا Sienna الجديدة
وتوفر السيارة ثلاثة صفوف مقاعد، الأولى فيها رياضية مع وظيفة التدفئة، كما تتمتع السيارة بباقة تجهيزات إضافية مثل منافذ USB، ونظام الملاحة ونظام صوتي فائق بقدرة 1200 وات مع 12 سماعة، وتعتمد النسخة الخاصة من السيارة وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، على نظام دفع هجين بقوة 248 حصان.
باقة Toyota Safety Sense
وحصلت السيارة على خدمات نظام "Toyota Safety Sense"، الذي يضم محذراً من التصادم، ونظام التعرف على المارة وراكبي الدراجات النارية، ومحذراً من النقطة العمياء، ومغادرة حارة السير، ونظام متوائم للحفاظ على السرعة على الطرقات السريعة.
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