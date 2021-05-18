لاندكروزر 2021 VXS تنفرد بـ6 مزايا خرافية تعطي تجربة قيادة رائعة

طرحت شركة تويوتا Toyotaعبر وكيلها بالسعودية، عبداللطيف جميل، موديل لاندكروزر VXS 2021 بـ13 فئة مختلفة التجهيزات، وتحتل السيارة مكانة خاصة بين المتعاملين مع سوق السيارات في المملكة وذلك بفضل أدائها المتميز وقدرتها على تحمل الطرق الوعرة وتقديم تجربة قيادة فريدة، كما أنها تستمر في التفرد مع كل إصدار جديد لها، ومن مزايا الإصادارات المختلفة التفاوت في الأسعار بين الفئات؛ مما يضمن جذب عملاء أكبر، وتبدأ أسعار لاندكروزر 2021 عند 208 ألف ريال للفئة الأولى GXR1 V6 وتنتهي عند نحو 359 ألف ريال للفئة الأعلى VXS.

6 مزايا استثنائية في لاندكروزر VXS 2021

وتعد فئة لاندكروزر VXS هي الأعلى سعرًا بين فئات لاندكروزر هذا العام؛ وذلك لأنها الفئة الأعلى تهجيزًا بين جميع فئات الموديل الحديث، وهناك 6 مزايا استثنائية بهذه الفئة الأعلى وهم كالتالي:

1- ذاكرة لمقعد السائق

يمكن تسجيل وضعية الجلوس في المقعد لاسترجاعها في أي وقت إذا قام أحد من أصدقائك أو عائلتك بتعديله ليناسب وضع جسده.

2- إضاءة محيطية داخل الصالون

تعطي الإضاءة المحيطية داخل صالون السيارة شعورًا عميقًا بالفخامة، كما أنها توفر مجالًا أوسع للرؤية داخل السيارة عكس جميع فئات لاندكروزر 2021 الأخرى.

3- نظام صوتي رائع في لاندكروزر VXS 2021

تأتي هذه الفئة بـ14 سماعة من ماركة jbl، وتعد هذه السماعة من أكثر السماعات النقية والقوية في العالم.

4- لاندكروزر VXS 2021 تتضمن حماية قبل الاصطدام

يعمل هذا النظام عبر الكاميرا الأمامية في السيارة وكذلك عبر الحساسات الأمامية أيضا لتحذير السائق في حالة توقع حدوث تصادم وفي بعض الأحيان يقوم أتوماتيكًا باتخاذ إجراءات لمنع حدوث التصادم.

5- النور العال

هو نظام يعمل من أجل تشغيل الإضاءة الأمامية الأعلى أتومامتيكًا في حالات الحاجة وإطفائها في حالات عدم الحاجة.

6- الحفاظ على المسار

يساعد هذا النظام قائد السيارة على الحفاظ على مسار محدد للسيارات في حارات الطريق المرورية، ويعد هذا النظام نظامًا أمنيًا من المقام الأول.

وهناك مزايا أخرى في الفئة الأعلى منها: نظام التحذير للنقطة العمياء، نظام الهيدروليك في التعليق، رؤية المحيطية من خلال تواجد كاميرات تكشف جميع اتجاهات السيارة.