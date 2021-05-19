سياره فورد f150 رابتر 2021 F-150 RAPTOR العملاقة للسير في أصعب الطرق الوعرة

سياره فورد f150 رابتر 2021 F-150 RAPTOR عندما ينحرف الطريق وتضطر إلي السير في الطرق الوعرة أصعب الطرق داخل الجبال أو التلال والمنزلقات والأرض الطينية ، لهذا تم تجهيز 2021 F-150 Raptor لتحمل التضاريس القاسية التي ستكون محظورة على أي سيارة تقليدية رباعية الدفع السير فيها وتحمل صعوبة هذه الطرق تعتبر من اقوي صدمات الجيل التالي من FOX ™ المزودة بتقنية Live Valve أكبر صدمات على الإطلاق في Raptor. تتميز تقنية التجاوز الداخلي بصمام ملف لولبي إلكتروني يوفر التخميد النشط. بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر رابتور بإطارات BFGoodrich® All Terrain T / A® KO2 الضخمة مقاس 37 بوصة.

سياره فورد f150 رابتر F-150 RAPTOR 2021

سياره 2021 فورد F-150 رابتر الرائعة – حتى لو لم تأخذها على الطرق الوعرة إذا كنت تقرأ هذا المقال ، فمن المحتمل أنك معتاد بالفعل على F-150 رابتر. إنها الشاحنة الأولى للطرق الوعرة من Ford ، وهي شاحنة قوية بما يكفي لإكمال سباق Baja 1000 الصحراوي دون أي تعديلات ، والقفزات مثل أي سيارة إنتاج أخرى.بها ستة أوضاع للقيادة – معظمها مخصص للسفر خارج الرصيف – تجعل من السهل على السائقين المبتدئين المناورة عبر أي تضاريس تقريبًا بجهد ضئيل.

مثل أي شاحنة حديثة ، فإن أول شيء تلاحظه عند ركوب رابتور هو حجمها. فهي على ارتفاع ستة أقدام ونصف وعرضها أكثر من سبعة أقدام ، وبالتأكيد لم يتم تصميمها أجل السير العادي في المدينة بل للطرق الصعبه. لا تترك Raptor مساحة كبيرة للمناورة في ممرها علي الطريق ، لذا فإن منعها من سحق أقرب سيارة أجرة يعني وجود إحساس قوي بموضع الطريق ، والكثير من المساعدة من الكاميرات ذات 360 درجة. في الخارج على الطريق السريع ، لا يمثل حجم رابتور مشكلة بقدر ما هو أداة مفيدة لتخويف سائقي الركض في الممر الأيسر للتحرك فوق حركة المرور. في المواقف المزدحمة.

سيكون من دواعي سرورك قضاء فترات طويلة من الوقت داخل رابتور. مثل معظم مستويات القطع F-150 ، فهي مزينة بأي شيء تحتاجه لقتل بضع ساعات بشكل مريح على الطريق ، يلها من روعة المقاعد المدفأة والمبردة ، Ford’s SYNC 3 مع Apple CarPlay و Android Auto ، وحتى صندوق دواسة متحرك يجعلك تنسى أن هذه شاحنة قادرة على سرعات تقارب ثلاثة أرقام في الصحراء. في الوضع العادي ، يكون التعليق متوافقًا تمامًا ، وكذلك الإطارات – BFGoodrich All-Terrain KO2s المصممة خصيصًا لرابتور. لا يطير العادم بدون طيار ، وبفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي العشر سرعات ، بالكاد يدور المحرك فوق الخمول بسرعة 70 ميلاً في الساعة.

صور سياره فورد كبيره 2021

على الرغم من براعة Raptor الاستثنائية على الطرق الوعرة ، إلا أن قيادتها على بعض الطرق الخلفية الجيدة كانت تجربة ممتعة بشكل فريد. قد تتمتع KO2s بقدرة كبيرة على الأوساخ ، ولكن على الرصيف من السهل التغلب عليها في إعداد الدفع الثنائي. يؤدي التمدد على دواسة الوقود من خلال الانحناءات الأكثر إحكامًا إلى إخراج المحور الخلفي غير المثقل ، وهناك طاقة كافية من محرك Ecoboost V6 سعة 3.5 لتر مزدوج التوربو للوصول إلى 60 ميلاً في الساعة أسرع من الطراز المتأخر بورش كايمان. في الوضع الرياضي ، يعمل نظام التعليق والتوجيه على تحويل رابتور إلى نوع من السيارات ذات الأداء الفرانكني ، ولكن مع وجود عدة أقدام من المعدن والإطارات بينك وبين الطريق ، لا يوجد سوى الكثير الذي يمكن للإلكترونيات القيام به.

قلق من الضوضاء؟ لا تقلق. على الرغم من اختفاء محرك V8 الهادر بسعة 6.2 ليتر ، إلا أن محرك Ecoboost مزدوج التوربو هذا لا يعاني من نقص في الأصوات الجميلة المنبعثة من غطاء المحرك الهائل. تعد أصوات الصرير ، والفرقعة ، ونفخ الصمامات جزءًا من تجربة رابتور الجديدة – طالما لديك نوافذ معطلة. مع إحكام الزجاج ، يكون صوت قعقعة منعزلة أعمق بكثير ، تنشأ بشكل أساسي من مكبرات الصوت بدلاً من كاتم الصوت ، لسوء الحظ.

ليس هناك من ينكر سياره فورد f150 رابتر هي الشاحنة المخصصة لمتسابقي الصحراء الذين يريدون شيئًا بقدرات مذهلة مباشرة من الصندوق. مع صدمات Fox Racing الضخمة ، وعجلات قفل الخرز ، ووضع يسمى حرفياً “Baja” ، من المتوقع أن يعمل Raptor كما يفعل. لكن فورد قطعت شوطا إضافيا للتأكد من أن هذه الشاحنة يمكن أن توفر الرضا حتى عندما لا تصطدم بالكثبان الرملية بسرعة 50 ميلا في الساعة. إنه مريح وهادئ وسريع جدًا أيضًا.

لذلك إذا كنت تخطط للحصول على Raptor الجديدة ، فلا تخف من قيادتها في الشارع ، لأنك لن تشعر بخيبة أمل. فقط أوعدنا بأنك ستصل إلى المسارات مرة واحدة على الأقل كل فترة ، حسنًا؟

سياره فورد f150 رابتر 2021 إلى التحليق أعلى ، والوزن عبر الصحراء بشكل أسرع ، وتبدو أكثر رشاقة من سابقتها. لا يزال هذا الجيل الثالث من رابتر الجديد كليًا عبارة عن هيكل مزدوج أضخم من F-150 العادية ، مما يعني أنهما يشتركان في التكنولوجيا والعديد من الميزات المبتكرة. ومع ذلك ، فإن شاحنة فورد عالية الأداء مزودة أيضًا بمعدات رائعة للطرق الوعرة ، مثل نظام التعليق المتطور للسفر الطويل والإطارات المتوفرة لجميع التضاريس قياس 37 بوصة. يساعد محرك V-6 القوي ذو التوربو المزدوج في Raptor في وجود ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ومبدل السرعة ونظام دفع رباعي قياسي. على الرغم من أن محركها يجب أن ينتج 450 حصانًا على الأقل ، إلا أنه لا يزال ضعيفًا نسبيًا مقارنة بمحرك Hellcat V-8 بقوة 702 حصان في رام 1500 TRX. هذا هو السبب في أن فورد تقوم بتطوير Raptor R أكثر شراسة والتي يجب أن تمثل عودة محرك V-8 الصاخب الذي يكسبه الدخول إلى نادي 700 حصان.

سياره فورد f150 رابتر 2021 F-150 RAPTOR العملاقة للسير في أصعب الطرق الوعرة