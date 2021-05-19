4 أشياء عليك التحقق منها قبل شراء سيارة لاندكروزر مستعملة

يبحث البعض عن شراء سيارة لاندكروزر مستعملة، ذلك لأنها من أكثر السيارات شهرة في السعودية فهي متعددة الاستعمالات، وسيارة رياضية تأتي بقوة محرك هائلة يُمكِنها من التعامل مع جميع أنواع الطرق خاصة الوعرة منها، كما يمكن استعمالها كسيارة عائلية نظرًا لامتلاكها صالون واسع يسع أكثر من 7 أشخاص بمستوى راحة جيد، وكذلك تعد سيارة شبابية لأنها تمتلك تصميم رائع وجذاب، وبناءً على ذلك فهناك العديد من المتعاملين مع سوق السيارات بالمملكة يتهافتون على شرائها لا سيما الموديلات الجديدة، علمًا بأن الموديلات الأقدم من لاندكروزر احتفظت أيضًا بجاذبيتها ما أتاح إمكانية إعادة بيعها لأكثر من مرة.

أشياء عليك التحقق منها قبل شراء سيارة لاندكروزر مستعملة

لا يجب أن يُغنيك اسم تويوتا أو اسم موديل لاندكروزر عن القيام بفحص السيارة المستعملة فحص جيد، وهناك أِشياء محددة عليك التأكد من سلامتها، فهناك بعض الأجزاء في السيارة التي قد تصل تكاليف تصليحها إلى نصف ثمن السيارة المستعملة.

1- عفشة السيارة أو عضلات السيارة

إياك والاستهانة بأي صوت تصدره عفشة سيارتك المحتملة، فهناك بعض الأجزاء في عفشة لاندكروزر لا يمكن شرائها منفصلة وإنما يجب شراء قطع غيار كاملة بتكلفة باهظة للغاية.

2- اكشف عن هيكل السيارة

عليك فحص هيكل لاندكروزر في ورشة متخصصة في فحص هياكل السيارات، لا تعتمد على خبراتك أو على ما يخبرك به البائع، حيث يخبرك الفحص بعدد المرات التي تعرضت فيها السيارة للصدمات وأماكن هذه الصدمات، وحاول أن تستثني شراء السيارات التي تعرض هيكلها للصدمة في المقدمة.

3- افحص المحرك قبل شراء سيارة لاندكروزر مستعملة

لا تكتفِ بالفحص الاوتوماتيكي، عليك اصطحاب السيارة لـ ورشة متخصصة من أجل الكشف يدويًا على المحرك وسلامة قطعه الداخلية، عليك الحذر من تجاهل هذا الكشف اليدوي، فقد يحميك هذا الإجراء من مصروفات صيانة أنت في غنى عنها.

4- الصدمات الفرعية

هناك بعض الصدمات التي لا تصل إلى الأجزاء الداخلية المهمة من السيارة، لكن معرفتك بحدوثها قد يتيح لك المجال للحصول على السيارة بسعر مناسب، وعليك فحص ومراجعة القواطع النهائية للأبواب سيارتك المحتملة من الداخل والخارج، فهذه الأجزاء تكشف ما إذا كانت السيارة قد تعرضت للصدمة.