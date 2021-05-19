تعرف على سعر تويوتا يارس 2020 في السعودية – المواصفات التفصيلية

سعر تويوتا يارس 2020 في السعودية يبدأ في المملكة العربية السعودية من 52,785 ريال سعودي، وهي إحدى السيارات الهاتشباك المنتشرة في السوق السعودي، ومن خلال تلك المقالة سنتعرف سويًا على المواصفات التفصيلية لـ طراز تويوتا ياريس الهاتشباك.

سعر تويوتا يارس 2020 في السعودية

تويوتا ياريس توفرت في المملكة العربية السعودية من خلال شركة عبد اللطيف جميل، الوكيل الرسمي لـ علامة تويوتا اليابانية في سوق السيارات السعودي.

الفئة الأولى من طراز تويوتا ياريس بدأت من 52,785 ريال سعودي، فيما بلغ سعر الفئة الأعلى تجهيزًا من تلك السيارة نحو 59,685 ريال سعودي.

يارس 2020 عبداللطيف جميل كاش

وتتوفر سيارة تويوتا ياريس الهاتشباك في السوق السعودي من خلال شركة عبد اللطيف جميل، ويطرحها بسعر كاش للمستهلك السعودي.

كما أن السيارة يارس تزخر بالعديد من المواصفات والتجهيزات التي تجعلها من أكثر السيارات مبيعًا في سوق السيارات السعودي، كما أنها تستقطب شريحة الشباب، نظرًا لحجمها الصغير.

السيارة ياريس الهاتشباك احتوت على منظومة قوة متوسطة الأداء، حيث زودت بمحرك سعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي لأول فئة وأتوماتيك لبقية الفئات، علاوة على نظام دفع أمامي.

كما أن السيارة توفرت مع ماتور قادر على توليد قوة بلغت 123 حِصانًا، كما ان السيارة تأتي مع ثلاثة سلندرات.

كماليات تويوتا ياريس

السيارة تويوتا ياريس توفرت من خلال أنظمة وتجهيزات عديدة، الأمر الذي جعلها منافس قوي بين الطرازات الهاتشباك المتوفرة في المملكة.

ومن بين التجهيزات التي تتوفر بها السيارة ياريس ما يلي:

السيارة احتوت على فرامل مانعة للانزلاق.

كما جاءت المقصورة مع احزمة أمان للمقاعد الأمامية.

فيما تزخر ياريس بتكييف هواء.

تضم سيارة ياريس الهاتشباك راديو إف إم.

يوجد إمكانية لتعديل مقعد السائق.

كما تزخر السيارة ياريس بـ منظومة صوتية مميزة، تضم 3 سماعات.

سعر يارس 2020 عبداللطيف جميل

السيار ة تويوتا ياريس موديل 2020 تتوفر في السوق السعودي من خلال سعر يبدأ من 52,785 ريال سعودي.