ماكلارين تكشف عن سيارة Artura الهجينة

كشفت شركة ماكلارين البريطانية، عن سيارتها الهجينةArtura وهي النموذج الأول من لها الذي يستخدم منصة MCLA، وستأتي السيارة مزودة بنظام ترفيه وأنظمة حماية وأمان قياسية عالية.

سرعة شحن سيارة ماكلارين الهجينة

ووفقا للتقارير تقلل منصة MCLA من وزن الكابلات المستخدمة في النظام الكهربائي بنسبة 10 في المئة مقارنةً بباقي سيارات ماكلارين وتوفر وزنًا فارغًا إجماليًا يبلغ 1498 كيلوجرام، ولم تحدد الشركة أنواع أنظمة الشحن التي ستكون متوافقة مع سيارتها الهجين، ولكنها قدرت أن حزمة البطارية يمكن إعادة تعبئتها بنسبة 80 في المئة في غضون 2.5 ساعة فقط.

محرك سيارة Artura

ويتم تشغيل مجموعة نقل الحركة بواسطة محرك ماكلارين الجديد ثنائي التوربو V6 ICE الذي ينتج 577 حصان، ويمكن لهذا المحرك توفير 50 كيلوجرام من الوزن مقارنة بمحرك V8 التقليدي للشركة، ويتم إقرانه بمحرك E ذو تدفق محوري 94 حصان يمكنه دفع Artura لمسافة تصل إلى 30 كيلومتر عبر الطاقة الكهربائية وحدها أو العمل بانسجام مع محرك V6، مع سرعة قصوى تبلغ 330 كيلومتر في الساعة.

نظام المعلومات والترفيه في سيارة ماكلارين الهجينة

ويعكس نظام المعلومات والترفيه بشاشته المزدوجة، ويقدم تطبيقات ماكلارين التقليدية للقياس عن بُعد والتحكم المتغير في الانجراف، إلى جانب عرض خريطة ملاحة في لوحة العدادات المركزية، وتقدم Artura مجموعة من ميزات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي مع التوقف والانطلاق، وتحذير مغادرة الحارة، ومساعدة الضوء العالي والتعرف على إشارات الطريق.