مواصفات مازدا 6 2021 أفخم سيارة سيدان وسعرها في السعودية

مازدا 6 2021 ، مواصفات أفخم سيارة سيدان من mazda وسعرها في المملكة العربية السعودية من خلال موقعكم المفضل ثقفني، تعتبر سيارات مميزة وشهيرة في المملكة العربية السعودية ، وكثير من مواطني المملكة يرغبون في شراء هذه السيارات المميزة ، بدأت الشركة أعمالها في صناعة الآلات ثم تحولت إلى صناعة السيارات عام 1931 ، وصنعت الشركة أسلحة استخدمت لأغراض عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية ، وغيرت شركة مازدا أعمالها إلى عام 1984 وغيرت شعارها أربع مرات . قبل اختيار تصميمها الحالي المتداول في الأسواق العالمية والذي تم تصميمه من قبل خبراء التصميم في عام 1997، اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض جميع مواصفات السيارة وسعرها في السعودية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

سيارة مازدا 6 متوفرة بإصدارين أول محرك يتكون من 4 أـسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 184 حصان ومع عزم للدوران 185 نيوتن مع ناقل حركة أتوماتيكي مكون من 6 سرعات أما بالنسبة النسخة الأخري من مازدا 6 2021 فيأتي محركها من 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر مع خاصية التيربو وقوة 250 حصان وقوة عزم دوران 420 نيوتين مع ناقل حركة أتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

متوفرة بإصدارين أول محرك يتكون من 4 أـسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 184 حصان ومع عزم للدوران 185 نيوتن مع ناقل حركة أتوماتيكي مكون من 6 سرعات أما بالنسبة النسخة الأخري من فيأتي محركها من 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر مع خاصية التيربو وقوة 250 حصان وقوة عزم دوران 420 نيوتين مع ناقل حركة أتوماتيكي مكون من 6 سرعات. تبلغ سعة خزان mazda 6 البنزين 62 لترًا ، مع استهلاك محرك ثانٍ يبلغ 14.8 كيلومترًا لكل لتر من البنزين وتصنيف السيارة ممتاز للغاية في أستهلاك البنزين.

البنزين 62 لترًا ، مع استهلاك محرك ثانٍ يبلغ 14.8 كيلومترًا لكل لتر من البنزين وتصنيف السيارة ممتاز للغاية في أستهلاك البنزين. تسارع السيارة تصل من سرعة 0 إلي سرعة 100 كم/ساعة في غضون ثماني ثوان فقط.

تأتي السيارة بأنظمة غلق ألية بعد سير السيارة لأغلاق الأبواب أليا.

يمكن للسائق التحكم في الصوت داخل السيارة عن طريق جهاز تحكم في عجلة القيادة.

تأتي سيارة مازدا 6 2021 بفرامل ABS تمنع السيارة من الزحف تحت ضغط شديد على الفرامل ويمنعها من الانقلاب عند التوقف عن طريق الضغط على تيل الفرامل والتحكم في الأقراص بدقة.

بفرامل ABS تمنع السيارة من الزحف تحت ضغط شديد على الفرامل ويمنعها من الانقلاب عند التوقف عن طريق الضغط على تيل الفرامل والتحكم في الأقراص بدقة. السيارة مزودة بنظام توزيع للفرامل يعمل إلكترونيا وهذا يعمل على ثبات المركبة حتى إذا كانت بها حمولة عالية مما ينتج عنه توازن في قوة الفرملة وتوزيعها بشكل متساوي علي العجلات.

6 وسائد هوائية داخل السيارة تفتح أتوماتيكيا عند حوث أي تصادم موزعين علي جانبي السيارة ومن الأمام.

مازدا تأتي بنظام تنبيهي ذكي عند أقتراب سيارة من الخلف فتساعد علي عدم الاصطدام.

تأتي بنظام تنبيهي ذكي عند أقتراب سيارة من الخلف فتساعد علي عدم الاصطدام. وحدة تحكم إلكترونية كبيرة تتحكم في سرعة السيارة.

تحتوي سيارة mazda 6 على نظام أمان مزود بنظام vsc يساعد السيارة على اتباعها ومنعها من الخروج عن السيطرة بعد المناورة.

على نظام أمان مزود بنظام vsc يساعد السيارة على اتباعها ومنعها من الخروج عن السيطرة بعد المناورة. يحتوي على نظام استشعار VSM الذي ينبه السائق عن الاصطدام الوشيك.

كاميرا خلفية تساعد السائق علي رؤية خلفية كبيرة.

تأتي سيارة مازدا 6 2021 بمقصورة أمامية راقية وأنيقة أكثر فخامة من Mazda مدمج بها شاشة تعمل باللمس بمقياس 8 بوصة.

بمقصورة أمامية راقية وأنيقة أكثر فخامة من مدمج بها شاشة تعمل باللمس بمقياس 8 بوصة. عازل قوي عن خارج السيارة مما يقلل من الضوضاء داخل السيارة عند الجلوس وحركة السيارة.

حقيبة خلفية كبيرة تتسع إلي 44 لتر.

السيارة من الداخل تعمل بالبلوتوث ويمكن التحكم بها من خلال جهازك الأندرويد.

المواصفات الكاملة لمحرك مازدا 6 2021وسائل الأمان في Mazda 6 2021مازدا 6 2021 من الداخلmazda 6 2021 من الخارج

مازدا 6 2021 الجديدة الفخمة والرائعة التي تعطي السائق قيادة ممتعة ورائعة ، حيث تسود الشخصية الهجومية على التصميم الخارجي للسيارة ، حيث تتمتع بجسم صلب وأكثر قوة وتتميز بالدقة بفضل الشبك الأسود غير اللامع وفي المنتصف شعار مازدا وأضواء LED لامعة في الأمام مع مصابيح ويوجد أسفلها مصابيح للضباب أما بالنسبة للتصميم الخارجي للسيارة فهو كالتالي:

يحافظ تصميم سيارة مازدا 6 2021 الخلفي على جناح خلفي عريض وجناح رياضي مع مصابيح ضباب خلفية في الجزء السفلي من المصد وأنبوبي عادم مزدوج لتصميم دائري.

الخلفي على جناح خلفي عريض وجناح رياضي مع مصابيح ضباب خلفية في الجزء السفلي من المصد وأنبوبي عادم مزدوج لتصميم دائري. جانبي المرايات الجانبية مزودة بإضاءة.

يبلغ طول السيارة 4،850 ملم وارتفاعها 1،450 ملم وعرضها 1،840 ملم مع قاعدة عجلات تبلغ 2830 ملم.

يمكن تشغيل السيارة بدون مفتاح ولديها ماسحات مستشعرة للمطر وكاميرا رؤية بزاوية 360 درجة.

تم تعديل الهيكل إلي الأثقل أكثر أمانا وثباتا لتحسين تجربة القيادة والراحة.

سعر مازدا 6 2021 بجميع فئاتها في المملكة العربية السعودية

mazda 6 طرحت عدة فئات من هذه السيارة الفخمة وكل فئه لها سعر محدد داخل المملكة العربية السعودية وأسعار الفئات كالتالي:

ستاندرد يتراوح سعرها في السعودية بين 85.940 ريال سعودي وبين 86.320 ريال سعودي شامل الضريبة.

mazda 6 half full يتراوح سعرها بين 97.500 ريال سعودي وبين 97.874 ريال سعودي.

مازدا full يتراوح سعرها سن 116.900 ريال سعودي وبين 117.099 ريال سعودي شامل الضريبة.

full يتراوح سعرها سن 116.900 ريال سعودي وبين 117.099 ريال سعودي شامل الضريبة. مازدا 6 H+ يتراوح سعرها بين 133.390 ريال سعودي وبين 133.525 ريال سعودي شامل الضريبة.

عزيزي القارئ زائر موقع ثقفني لقد أستعرضنا اليوم مواصفات وسعر سيارة مازدا 6 2021 في المملكة العربية والسعودية نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.