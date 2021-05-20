كيا الجبر Kia تطرح عرضًا قويًا لمنسوبي هذه الجهات في السعودية

طرحت كيا الجبر Kia، عرضًا قويًا على صيانة سياراتها من جميع الموديلات لمنسوبي عدد من الجهات بالمملكة العربية السعودية، وتعد الشركة الكورية الجنوبية من أقوى شركات السيارات في العالم؛ ولذلك لقدرة مركباتها متعددة الموديلات على تحمل ظروف العمل الصعبة بمختلف بيئات بلاد العالم، كما أنها تسعى لتلبية عدد كبير من احتياجات سوق السيارات في السعودية، وتضم موديلات كيا، التي توفر خدماتها في المملكة عن طريق وكيلها شركة الجبر، السيارة الأكثر توفيرًا في صرفية الوقود بالسعودية، وهي كيا بيكانتو، حيث تقطع هذه السيارة صغيرة الحجم مسافة تقدر بنحو 17 كم مقابل صرفية لتر واحد فقط من البنزين.

تفاصيل ومزايا عروض كيا الجبر على صيانة سياراتها

قررت كيا، ووكيلها في السعودية شركة الجبر، إجراء خصم قيمته 15% على أسعار قطع غيار جميع سياراتها في المملكة، وكذلك 15% أخرى على أجور اليد العاملة على إتمام الصيانة، ويمكن لجميع منسوبي عدد معين من الجهات في السعودية الاستفادة من هذا العرض القوي الذي يضمن توفير جزء جيد من مصروفات صيانة السيارة الدورية.

وزارة الصحة السعودية وزارة الدفاع السعودية وزارة الاستثمار السعودية البنك الأهلي السعودي شركة علم السعودية شركة تكامل السعودية بنك الجزيرة السعودي بنك البلاد السعودي شركة سابك السعودية الشركة السعودية للكهرباء وكالة الأنباء السعودية وزارة الرياضة السعودية مطارات الرياض شركة stc السعودية شركة موبايلي السعودية وزارة الحرس الوطني السعودي الحرس الملكي السعودي شركة صافولا السعودية أرامكو السعودية الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجمعية السعودية لطب الأسنان السعودي وزارة الداخلية السعودية

الجهات التي اختصت كيا Kia منسوبيها بالعرضموعد انتهاء العرض على صيانة السيارات

هناك فرصة كبيرة أمام راغبي الاستفادة من العرض من منسوبي الجهات السابق ذكرها، حيث يستمر العرض حتى آخر يوم في العام الجار، وذلك يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021 – 17 ذو الحجة 1442.

وتنتشر الفروع التي تقدم خدمات كيا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومن بين أبرز أماكن تواجد الفروع، شارع الملك عبد العزيز الهفوف، شارع الملك سعود الدمام، طريق الملك فهد أبها.