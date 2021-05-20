سيارات تويوتا وهيونداي حديثة مستعملة بأسعار مغرية لدى حراج المدينة المنورة

سيارات تويوتا وهيونداي حديثة مستعملة بأرخص الأسعار لدى حراج المدينة المنورة، نتناول اليوم مجموعة من السيارات المستعملة المُختارة لشركتي تويوتا وهيونداي فئات متعددة وموديلات حديثة، والتي تم عرضها للبيع من قبل مالكيها هذا الأسبوع في حراج المدينة المنورة للسيارات المستعملة وبأسعار مناسبة جداً، حيث يتميز حراج المدينة بإقبال كثير من مالكي السيارات أسبوعياً بغرض البيع أو الاستبدال، لذا دعونا نستعرض معكم مباشرة أفضل العروض التي وجدناها في حراج السيارات المستعملة بالمدينة المنورة.

سيارات تويوتا وهيونداي حديثة مستعملة بأسعار مغرية

تتوفر سيارة هيونداي النترا موديل 2014 باللون الفضي من الخارج والبيج من الداخل، وقد تجاوز ممشى السيارة 228 ألف كيلو متر، القير AUTO والسعر المطلوب 17 ألف و 500 ريال مفحوصة ومجددة وحالتها جيدة جداً، كما تتوفر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2017 لدى حراج المدينة المنورة باللون الأبيض وداخلية السيارة باللون البيج بحالة ممتازة وقد تجاوز ممشى السيارة 132ألف كيلو متر فقط، قير AUTO والسعر لمطلوب 21 ألف و 500 ريال.

تتوفر كذلك سيارة هيونداي اكسنت أوتوماتيك موديل 2016 باللون الأبيض صرفية الوقود ممتازة جداً بحالة جيدة، داخلية المركبة باللون البيج وممشى السيارة وصل إلى 154 ألف كيلومتر والسعر المطلوب 20 ألف و 200 ريال، كما تتوفر سيارة هيونداي سوناتا موديل 2018 لدى حراج المدينة المنورة باللون الفضي وداخلية السيارة باللون البيج، وصل ممشى السيارة إلى 98 ألف كيلو متر فقط ووصل سومها إلى 36 ألف ريال وناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي.

تويوتا مستعمل بحراج المدينة المنورة

تتوفر سيارة تويوتا فورتشنر 2015 فئة SRS 6X قير auto دابل باللون الأبيض، تجاوز ممشاها السيارة 150 ألف كيلومتر وحالتها ممتازة والسعر المطلوب 60 ألف ريال سعودي، كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا مستعمل موديل 2013 لدى حراج المدينة المنورة، السعر المطلوب 13 ألف و 500 ريال وهي اللون الفضي وداخليتها باللون الكريمي، ممشى السيارة 400 ألف كيلو متر وهي تأتي بقير أوتو.

وبعيداً عن موديلات تويوتا وهيونداي المستعملة في حراج السيارات بالمدينة المنورة وجدنا سيارة نيسان صني أوتوماتيك موديل 2015 بسعر 15 ألف ريال وممشاها لم يتجاوز 138 ألف كيلومتر، وفي آخر العروض الممتازة التي توافرت هذا الأسبوع أيضا لمن يبحث عم سيارة مستعملة بقير عادي، تواجدت سيارة تويوتا كامري موديل 2007 باللون الفضي ممشاها وصل إلى 450 ألف كيلومتر والسعر المطلوب 15 ألف ريال.