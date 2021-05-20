عروض أسعار لاندكروزر 2020 عبداللطيف جميل في المملكة العربية السعودية

أسعار لاندكروزر 2020 عبداللطيف جميل بسعر يبدأ من 205 ألف ريال سعودي، حيث يأتي ذلك كقيمة للفئة الاولى التي تحتوي على أقل الكماليات، بينما تختلف أسعار بقية الفئات المطروحة من طراز لاند كروز في المملكة العربية السعودية، وفقًا للكماليات التي تحويها، ومنظومة الحركة التي تتوفر بها، ومن خلال السطور التالية إليكم رصد بأبرز المواصفات التي تتوفر بها السيارة.

أسعار لاندكروزر 2020 عبداللطيف جميل

يتراوح سعر سيارة تويوتا لاند كروز ذات الدفع الرباعي ما بين 205 ألف ريال سعودي، و351 ألف ريال سعودي، فيما يطرح الوكيل الرسمي لـ علامة تويوتا عروض ترويجية في بعض الأحيان بهدف تنشيط المبيعات.

لاندكروزر 2020 VXR

وتتوفر سيارة تويوتا لاندر كروز في سوق السيارات السعودي من خلال فئات عديدة، وتعتمد على محرك قوي الأداء بسعة وصلت إلى 5700 سي سي للفئات الأعلى تجهيزًا.

فيما بلغت سعة الفئة الاولى من السيارة إلى نحو 4000 سي سي، علمًا بأن السيارة تويوتا لاند كروز تعتمد على نظام دفع رباعي للعجلات، ما يجعلها تسير بانسيابية وسهولة على الطريق الوعِرة.

كماليات تويوتا لاند كروز 2020

السيارة احتوت على حزمة من الكماليات والتجهيزات القياسية، التي ميزتها بين طرازات الدفع الرباعي، حيث توفرت مع تكييف هواء في المقصورة الداخلية، ومخرج كهرباء 12 فولت.

فيما احتوت سيارة لاند كروز ذات الدفع الرباعي على إمكانية للتحكم في ارتفاع المقاعد الأمامية، علاوة على نظام صوتي مميز يضم سماعات، ومخرج يو إس بي.

فيما يتعلق بنظم الحماية، زودت السيارة لاند كروز موديل 2020 بـ وسائد هوائية أمامية، أحزمة أمان في المقاعد الأمامية، علاوة على جهاز تحذير عند تجاوز السرعة المحددة.

أسعار لاندكروزر 2021 عبداللطيف جميل

وطرحت شركة عبد اللطيف جميل، الوكيل الحصري لـ علامة تويوتا اليابانية في سوق السيارات السعودي سيارة لاند كروز بموديل 2021، وبسعر يبدأ من 205,272 ريال.

لاندكروزر 2021 ديزل

السيارة تنافس الكثير من طرازات الدفع الرباعي في سوق السيارات المصري ومن أشهرهم طراز نيسان باترول، والمحرك والأداء القوي للسيارة لاند كروز يؤهلها لخوض منافسة شرسة مع بقية الطرازات التي تنتمي لنفس شريحتها في المملكة العربية السعودية.