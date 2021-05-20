رولز-رويس موتور كارز الشرق الأوسط وأفريقيا مع المركز الميكانيكي للخليج العربي يحتفلان بيوم النحل العالمي عبر إطلاق

أطلقت رولز-رويس موتور كارز الشرق الأوسط وأفريقيا Rolls Royce Motor Cars مع رولز-رويس موتور كارز دبي (المركز الميكانيكي للخليج العربي) مشروع منحلة رولز-رويس في دبي تزامناً مع يوم النحل العالمي في 20 مايو 2021.

تأسّس المشروع الجديد بما يحاكي المنحلة الناجحة التي أُنشئت في دار رولز-رويس في جودوود عام 2017. تتألف منحلة رولز-رويس من ستة قِفار مصنوعة من خشب الأرز ومطلية باللون الأبيض الذي يساعد على تحمّل درجات الحرارة ومستويات الرطوبة المرتفعة في دبي. تحمل خمسة قِفار أسماء طرازات رولز-رويس الخمسة وهي فانتوم، ورايث، وجوست، وداون وكالينان، أما القفير السادس فسُمِّي "روح السعادة" احتفالاً بالمجسّم الشهير لدى العلامة.

يضمّ كل قفير حوالي 60 ألف نحلة تترأسها ملكة نحل إماراتية مقدَمة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسيُشرف عليها خبراء متمرّسون من جمعية النحّالين الإماراتية.

يرمي برنامج البحوث والتطوير الخاص بالنحل من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى تحسين إدارة واستدامة نحل العسل في الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، أفضى برنامج تربية النحل الإماراتي إلى إنتاج سلالة من نحل العسل التي تم تطويرها من نحلة Apis mellifera jemenitica الأصيلة لتتمكّن من التأقلم بكل سهولة مع البيئة المحلية القاسية.

الجدير بالذكر أن يوم النحل العالمي هو مبادرة من الأمم المتحدة تهدف من خلالها إلى تعزيز التدابير التي تقتضي حماية النحل الذي يُعتبر ملقّحاً حيوياً لحوالى 90% من النباتات المزهرة والبرية في العالم وأكثر من 75% من محاصيل الغذاء في العالم. يرزح النحل تحت تهديدٍ عالمي تُعزى أسبابه إلى ممارسات الزراعة المكثفة والأحادية والتغير في استخدام الأراضي وفقدان الموئل البيئي واستعمال المبيدات الحشرية وارتفاع درجات الحرارة المرتبطة بتغير المناخ.

وبالتالي، تدأب رولز-رويس موتور كارز على المساعدة في الحفاظ على هذه الكائنات الاستثنائية والتي لا غنى عنها منذ العام 2017.