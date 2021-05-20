فيديو شاهدوا سيارة Evos الجديدة من فورد

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عبد الرحمن الحاج الخميس,20 آيار (مايو) 2021 - 16:10
كشفت شركة فورد الأمريكية عن سيارة جديدة صممتها لتكون من أجمل المركبات الحديثة المتطورة، وجاء تصميم سيارة Evos ليجمع بين سيارات السيدان الكبيرة وسيارات الكروس أوفر.
Evos من فورد الأفضل من الناحية التقنية
مقصورة سيارة فورد الجديدة صممت لتكون من بين أفضل السيارات الحديثة تطورا من النواحي التقنية، وجهزت بواجهة قيادة مميزة خالية من الأزرار تقريبا تمتد على كامل عرضها شاشة لمسية يمكن تقسيمها لعدة أقسام لتشغيل أكثر من تقنية في وقت واحد.
فورد تزود Evos بكافة أنظمة الأمان
وحصلت السيارة على أنظمة ملاحة متطورة، وعلى أحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، فضلا عن أنظمة لتبريد وتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة أمان لتفادي الحوادث في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتوفير قيادة آمنة على الطرقات، فضلا عن حساسات مسافات وكاميرات.
محرك فورد Evos
فورد أعلنت أن سيارتها الجديدة Evos ستعمل بمحرك توربيني من نوع Ecoboost بسعة لترين قادر على توفير عزم يعادل 238 حصانا.
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