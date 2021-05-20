اسعار سيارات إم جي 2021 في السعودية و ابرز مواصفاتها بالتفاصيل الكاملة

اسعار سيارات إم جي 2021 ؛ من أكثر السيارات بحثًا في المملكة، لما تتمتع به مواصفات قوية، وتصميم راقي يتناسب مع كل الأذواق، جعلت كل موديلاتها هي ما يبحث عنه كل عشاق السيارات سواء أكان السيارات المدمجة أو السيدان أو الدفع الرباعي، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على أحد أسعار سيارات أم جي في السعودية 2021 بمختلف فئاتها وموديلاتها.

اسعار سيارات إم جي 2021

يتوفر فئات مختلفة من سيارات أم جي في السعودية 2021، وجميعها تتمتع بمواصفات قوية، لذا نستعرض معًا أسعارها ومواصفاتها معًا، ومن أبرزهم سيدان، تحتوي على محرك 4 أسطوانات، سعة المحرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصان، عزم الدوران 120 نيوتن / متر، سعرها في سوق السيارات السعودية:-

سيارة STD 2021 اوتوماتيك، 1500 سي سي: 48.012 ريال سعودي.

سيارة COM 2021 اوتوماتيك 1500 سي سي: 53.187 ريال سعودي.

سيارة LUX 2021 اوتوماتيك 1500 سي سي: 60.87 ريال سعودي.

سيارة أم جي ZS في السعودية

من فئة السيارات الرياضية التي تتمتع بقوة كبيرة، فهي مزودة بأربعة أسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 123 حصان، بعزم دوران 135 نيوتن/متر، كما أنها تشتمل على ناقل حركة رباعي يعمل أوتوماتيكيًا، مع نظام الجر الأمامي، وتسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلو متر/ الساعة، استهلاك الوقود 5.8 لتر لكل 100 كيلو متر، سعرها يتراوح من 57.787 ريال سعودي وحتى 73.887 ريال حسب الفئة الخاصة بها.

سيارة إم جي 6 في السعودية

ضمن السيارات السيدان، تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، بقوة 169 حصان، بعزم دوران 250 نيوتن/متر، تشتمل على ناقل حركة سبع سرعات أوتوماتيكي، مع نظام جر أمامي، يمكن أن تتسارع مع وضع الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة بغضون 9.8 ثانية، متوسط استهلاك الوقود 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ويتراوح سعرها من 66.297 ريال سعودي وحتى 80.787 ريال سعودي.

أهم تفاصيل سيارات إم جي في السعودية 2021

استطاعت السيارات الصينية أن تحصد لها مكانًا كبيرًا بين السيارات اليابانية، والانجليزية، لتكون محط اهتمام بالغ من كل عشاق السيارات، وتكون أحد العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية، خاصًة وإنها قدمت مواصفات وامتيازات رائعة وتكنولوجيا متطورة وحديثة، جعلت العملاء يتخذون قرار الشراء باعتبارها الأرخص سعرًا بين كل الفئات الأخرى من السيارات التي تقدم نفس المواصفات ولكن بالطبع أغلى في السعر.