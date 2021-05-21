عروض عبدالله هاشم لسيارات هوندا في المملكة العربية السعودية

عروض عبدالله هاشم أثارت ضجة واسعة منذ الإعلان عنها من خلال موقعها الرسمي، وتعتبر الشركة هي الوكيل الرسمي لـ علامة هوندا اليابانية في السوق السعودي، ومن خلال تلك المقالة إليك عرض لأبرز عروض شركة عبد الله الهاشم في السوق السعودي.

عروض عبدالله هاشم

أعلنت شركة عبد الله هاشم، وكيل علامة هوندا اليابانية في السوق السعودي، عن عروض على سيارات علامة هوندا في السعودي، علمًا أنها ستنتهي في تارخ أقصاه 31 مايو الجاري.

عروض شركة هوندا

وشملت عروض وكيل هوندا في المملكة العربية السعودية، خصومات سعرية على الطرازات المطروحة في السعودية، من خلال النقاط التالية اليكم أبرز العروض:

عروض هوندا أكورد

بلغت قيمة الخصم على طراز هوندا أكورد نحو 5 آلاف ريال سعودي على جميع الفئات، ليصبح سعرها 95 ألف ريال سعودي، بدلًا من 100 ألف ريال سعودي.

وتنتمي سيارة هوندا سيتي إلى فئة الطرازات السيدان المطروحة في السوق السعودي، وتضم السيارة منظومة دفع أمامية، علاوة على نظام ناقل حركة أتوماتيك.

عروض هوندا سيتي

وصلت قيمة الخصم على سيارة هوندا سيتي نحو 3 آلاف ريال سعودي على جميع الفئات المتاحة للمستهلك السعودي، حيث بدأ سعرها من 63 ألف ريال، بدلًا من 66 ألف ريال.

السيارة هوندا سيتي تنتمي لفئة الطرازات السيدان العائلية، وتضم نظام جرّ أمامي، فيما احتوت على محرك رباعي الاسطوانات، متصل بناقل حركة أتوماتيك.

عروض هوندا HRV

قيمة العرض الترويحي على طراز هوندا HRV 7 آلاف ريال سعودي، ليبدأ سعرها من 63 ألف ريال بدلًا من 70 ألف ريال.

السيارة هوندا إتش آر في تنتمي لفئة الطرازات الإس يو في، أو ما تُعرف بـ الكروس أوفر متعددة الاستخدامات.

من هو عبدالله هاشم وكيل هوندا

شركة عبد الله هاشم، هي الوكيل الحصري لـ علامة هوندا اليابانية في المملكة العربية السعودية، وتطرح طرازات متنوعة من سيارات العلامة، لتلبي احتياجات السوق السعودي.