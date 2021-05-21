كيا ترفع الستار عن إصدارها الحصري لEV6 الجديدة و مواصفاتها

كيا ، قد تم منذ أشهر عديدة أطلاقة عربة كيا Kia EV6 التي تعمل بالكهرباء الجديدة بشكل كلي و ذلك بمواصفات جديدة تماما قامت كيا لعدة أشهر بإخفائها و لكن في تلك المقالة ستتعرف على مواصفات كيا الجديدة حيث كشفت العلامة لكورية عن إصدارها الأول “الحصري” عن السيارة و ذلك تمهيدا لكي يتم طرحها في الولايات المتحدة

كيا و مواصفاتها الجديدة

بعد أشهر من تدشين Kia EV6 ، تلك العربة الكهربائية الجديدة كليا فمن المتوقع أن تصل مبيعاتها السنوية إلى 20,000 وحدة ، كما أن المبيعات العالمية المتوقعة إلى 100,000 وحدة في العام ، فإليكم بعض تسريب مواصفاتها:-

عربة Kia EV6 الجديدة بقوة تصل إلى 576 حصان تتمتع السيارة الجديدة Kia EV6 بمدى أقصى 508 كيلومتر تشارك عربة Kia EV6 الجديدة منصتها الجديدة مع سيارة هيونداي أيونيك 5 و ذلك بالرغم من تنافس السيارتين من الناحية الشفهية النظرية و بالطبع الاختلافات الجوهرية الواضحة بينهم في التصميم تشتمل مواصفات الإصدار الأول للسيارة على جنوط 20 إنش تتميز بعرض المعلومات على الزجاج الأمامي و ذلك بتقنية الواقع الذي يقوي و يعزز الملاحة تتميز كيا Kia EV6 الجديدة بمساعد الركن عن بعد عدد من أنظمة السلامة المتطورة و التي تشتمل على البقاء في حارة الطريق و مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية سعة تخزينية إلى 520 لتر أو 1300 لتر و ذلك بعد طي المقاعد الخلفية

مميزات العربة الترفيهية

في البداية قبل أن نطلعكم على تلك المميزات نطلعكم أن كيا Kia EV6 تنوي أن تصنع 1500 نسخة فقط من الإصدار الأول للموديل ، أما المواصفات الترفيهية تشمل :-

تحتوي سيارة Kia EV6 الكهربائية على نظام سمعي فاخر و يحتوي على 14 مكبر صوت يحتوي على سقف شمسي واسع مزودة بالدفع الرباعي كما أنها مزودة بمحركين كهربائيين يقال أن الإصدار الأول سيحصل على ألوان خارجية حصرية و هي تشمل أصفر المدن و اللون الرمادي الداكن الفولاذي شاشة معلومات ترفيهية 12 إنش و أخرى لوحة للعدادات الرقمية و ثالثة لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي