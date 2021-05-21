تخلص من أبرز عيوب لاندكروزر Land Cruiser بحل بسيط ومضمون

- 1/2
- 2/2
من أبرز عيوب سيارة لاندكروزر Land Cruiser هو أنها لا تتضمن نظام أبل كار بلاي CarPlay وذلك على الرغم من أنها تمتلك عددًا كبيرًا من التجهيزات الضرورية والترفيهية للسيارات عمومًا وسيارات الدفع الرباعي خصوصًا، لكن الموديل الشهير الذي تصدره شركة تويوتا اليابانية Toyota لا يتيح لقائد السيارة ربط جواله بشاشة السيارة للتحكم من خلالها في عدد كبير من وظائف الجوال، ويعد التحكم في الجوال من شاشة السيارة أمرًا مهمًا؛ لأنه يضمن لقائدها بقاء جزء من مجال الرؤية على الطريق مما يقلل من وقوع الحوادث.حل بسيط ومضمون لـ أبرز عيوب لاندكروزر
يمكن للراغبين في ربط جوالاتهم الـ أبل مع سيارة لاندكروزر التي لا تدعم نظام ربط الجوال مع شاشة السيارة، استخدام تكنولوجيا تدعى car play USB، ويمكن شراء الأجهزة التي توفر هذه التكنولوجيا من أمازون السعودية بعد البحث من خلاله بكلمة cplay2air.
وهناك عدد كبير من الأشكال وأنواع الأجهزة التي تؤدي جميعها نفس الغرض، ويمكن تسوق هذه التكنولوجيا بأسعار تبدأ من 120 ريالًا وحتى 600 ريال.
- يجب أن تدعم سيارتك وجود منفذ يو اس بي USB، وهو يتواجد في العديد من فئات الصادرة في عام 2021 كما يتواجد أيضًا في بعض الفئات الأقدم.
- شغل آبل كار بلاي يو اس بي
- ابحث في قائمة الإعدادات Settings على هاتفك عن آبل كار بلاي
- اربط هاتفك مع الجهاز بعد تشغيله
- اربط كار بلاي يو اس بي في منفذ السيارة المخصص لذلك
- انتظر لحظات وسيبدأ الجهاز فى العمل.
- يمكن استعمال هذا الحل على العديد من السيارات التي تحتوي على منفذ يو اس بي لكنه قد لا يعمل على جميع السيارات.
- قد يحتاج عمل الجهاز إلى تحمل بعض التطبيقات على شاشة السيارة وقد تكون هذه التطبيقات مدفوعة.
- قد لا يعطي هذا الحل نفس النتائج التي يقدمها الـ آبل كار بلاي المدمج أساسا في قبل الشركة في السيارة.
- يجب قراءة كتيب التعليمات جيدًا قبل استعمال المنتج الذي يتيح استعمال الهاتف من شاشة السيارة، وذلك للحصول على أفضل نتائج، كما أن قراءة التعليمات ستعرفك بجميع مميزات الجهاز صغير الحجم الذي لا يتجاوز حجمه حجم جهاز الباور بنك الصغير.
- يمكن إبقاء الجهاز متصلًا داخل السيارة طوال الوقت، كما يتميز الجهاز بأنه قادر على العمل والاتصال بالهاتف بمجرد بدأ تشغيل محرك السيارة.
الوسوم
من أبرز عيوب سيارة لاندكروزر Land Cruiser هو أنها لا تتضمن نظام أبل كار بلاي CarPlay وذلك على الرغم من أنها تمتلك عددًا كبيرًا من التجهيزات الضرورية والترفيهية للسيارات عمومًا وسيارات الدفع الرباعي خصوصًا، لكن الموديل الشهير الذي تصدره شركة تويوتا اليابانية Toyota لا يتيح لقائد السيارة ربط جواله بشاشة السيارة للتحكم من خلالها في عدد كبير من وظائف الجوال، ويعد التحكم في الجوال من شاشة السيارة أمرًا مهمًا؛ لأنه يضمن لقائدها بقاء جزء من مجال الرؤية على الطريق مما يقلل من وقوع الحوادث.حل بسيط ومضمون لـ أبرز عيوب لاندكروزر
يمكن للراغبين في ربط جوالاتهم الـ أبل مع سيارة لاندكروزر التي لا تدعم نظام ربط الجوال مع شاشة السيارة، استخدام تكنولوجيا تدعى car play USB، ويمكن شراء الأجهزة التي توفر هذه التكنولوجيا من أمازون السعودية بعد البحث من خلاله بكلمة cplay2air.
وهناك عدد كبير من الأشكال وأنواع الأجهزة التي تؤدي جميعها نفس الغرض، ويمكن تسوق هذه التكنولوجيا بأسعار تبدأ من 120 ريالًا وحتى 600 ريال.
- يجب أن تدعم سيارتك وجود منفذ يو اس بي USB، وهو يتواجد في العديد من فئات الصادرة في عام 2021 كما يتواجد أيضًا في بعض الفئات الأقدم.
- شغل آبل كار بلاي يو اس بي
- ابحث في قائمة الإعدادات Settings على هاتفك عن آبل كار بلاي
- اربط هاتفك مع الجهاز بعد تشغيله
- اربط كار بلاي يو اس بي في منفذ السيارة المخصص لذلك
- انتظر لحظات وسيبدأ الجهاز فى العمل.
- يمكن استعمال هذا الحل على العديد من السيارات التي تحتوي على منفذ يو اس بي لكنه قد لا يعمل على جميع السيارات.
- قد يحتاج عمل الجهاز إلى تحمل بعض التطبيقات على شاشة السيارة وقد تكون هذه التطبيقات مدفوعة.
- قد لا يعطي هذا الحل نفس النتائج التي يقدمها الـ آبل كار بلاي المدمج أساسا في قبل الشركة في السيارة.
- يجب قراءة كتيب التعليمات جيدًا قبل استعمال المنتج الذي يتيح استعمال الهاتف من شاشة السيارة، وذلك للحصول على أفضل نتائج، كما أن قراءة التعليمات ستعرفك بجميع مميزات الجهاز صغير الحجم الذي لا يتجاوز حجمه حجم جهاز الباور بنك الصغير.
- يمكن إبقاء الجهاز متصلًا داخل السيارة طوال الوقت، كما يتميز الجهاز بأنه قادر على العمل والاتصال بالهاتف بمجرد بدأ تشغيل محرك السيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخلص من أبرز عيوب لاندكروزر Land Cruiser بحل بسيط ومضمون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.