تخلص من أبرز عيوب لاندكروزر Land Cruiser بحل بسيط ومضمون

من أبرز عيوب سيارة لاندكروزر Land Cruiser هو أنها لا تتضمن نظام أبل كار بلاي CarPlay وذلك على الرغم من أنها تمتلك عددًا كبيرًا من التجهيزات الضرورية والترفيهية للسيارات عمومًا وسيارات الدفع الرباعي خصوصًا، لكن الموديل الشهير الذي تصدره شركة تويوتا اليابانية Toyota لا يتيح لقائد السيارة ربط جواله بشاشة السيارة للتحكم من خلالها في عدد كبير من وظائف الجوال، ويعد التحكم في الجوال من شاشة السيارة أمرًا مهمًا؛ لأنه يضمن لقائدها بقاء جزء من مجال الرؤية على الطريق مما يقلل من وقوع الحوادث.

حل بسيط ومضمون لـ أبرز عيوب لاندكروزر

يمكن للراغبين في ربط جوالاتهم الـ أبل مع سيارة لاندكروزر التي لا تدعم نظام ربط الجوال مع شاشة السيارة، استخدام تكنولوجيا تدعى car play USB، ويمكن شراء الأجهزة التي توفر هذه التكنولوجيا من أمازون السعودية بعد البحث من خلاله بكلمة cplay2air.

وهناك عدد كبير من الأشكال وأنواع الأجهزة التي تؤدي جميعها نفس الغرض، ويمكن تسوق هذه التكنولوجيا بأسعار تبدأ من 120 ريالًا وحتى 600 ريال.

يجب أن تدعم سيارتك وجود منفذ يو اس بي USB، وهو يتواجد في العديد من فئات الصادرة في عام 2021 كما يتواجد أيضًا في بعض الفئات الأقدم. شغل آبل كار بلاي يو اس بي ابحث في قائمة الإعدادات Settings على هاتفك عن آبل كار بلاي اربط هاتفك مع الجهاز بعد تشغيله اربط كار بلاي يو اس بي في منفذ السيارة المخصص لذلك انتظر لحظات وسيبدأ الجهاز فى العمل.

يمكن استعمال هذا الحل على العديد من السيارات التي تحتوي على منفذ يو اس بي لكنه قد لا يعمل على جميع السيارات. قد يحتاج عمل الجهاز إلى تحمل بعض التطبيقات على شاشة السيارة وقد تكون هذه التطبيقات مدفوعة. قد لا يعطي هذا الحل نفس النتائج التي يقدمها الـ آبل كار بلاي المدمج أساسا في قبل الشركة في السيارة. يجب قراءة كتيب التعليمات جيدًا قبل استعمال المنتج الذي يتيح استعمال الهاتف من شاشة السيارة، وذلك للحصول على أفضل نتائج، كما أن قراءة التعليمات ستعرفك بجميع مميزات الجهاز صغير الحجم الذي لا يتجاوز حجمه حجم جهاز الباور بنك الصغير. يمكن إبقاء الجهاز متصلًا داخل السيارة طوال الوقت، كما يتميز الجهاز بأنه قادر على العمل والاتصال بالهاتف بمجرد بدأ تشغيل محرك السيارة.

طريقة تشغيل الجهاز على سيارتك لتفادي أبرز عيوب لاندكروزرتعليمات يجب أخذها في الاعتبار قبل تطبيق الخطوات السابقة