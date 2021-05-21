سعر هوندا سيتي في السعودية ومواصفات السيارة Honda City ومميزاتها

سعر هوندا سيتي في السعودية، Honda City هي سيارة أنتجتها الشركة اليابانية هوندا عام 1981 وهي سيارة مدمجة، وقد تم صُنع أول طراز لها عام 1981، وبدءًا من عام 1986 فاتم تصنيع جيل جديد بدلاً من الجيل الأول وسُمي بـ “فيت” بدلاً من “سيتي”، وكانت شركة هوندا توجه كافة سياراتها للسوق الآسيوي فقط، إلى أن توسعت الشركة المصنعة لتشمل جميع أنحاء العالم وحظيت على إنتاج وبيع الملايين من هوندا، ونحن هنا بصدد مناقشة سعر ومواصفات سيارة هوندا سيتي لعام 2021 من خلال السطور القادمة.

سعة محرك هوندا سيتي 1500 سي سي. أقصى قدرة لعزم الدوران 145 نيوتن لكل متر. طاقة السيارة القصوى 121 حصان. ناقل الحرك أتوماتيك. مكيف هواء مع فتحات أمامية وخلفية. المقاعد من القماش الفخم. تشغيل المحرك من الريموت كونترول. توجد شاشة تعمل على عرض المعلومات مقاس 8 بوصة. توجد 2 فتحة للـ USB. توجد كاميرا خلفية متعددة الزوايا. نظام صوتي فيه 4 سماعات. المحرك يمكن تشغيله بضغطة زر واحدة. يمكن التحكم في طي المقاعد الخلفية. مثبت سرعة. يمكن ربط السيارة بهواتف الآبل. الأضواء الأمامية من الهالوجين. المؤشرات الخلفية من الـ LED. المرايا الجانبية تعمل بالكهرباء. مصد السيارة رياضي. فرامل السيارة مانعة للانغلاق ABS. نظام مساعدة عند الطرق المنحدرة والوعرة. طول السيارة 1748مم. ارتفاع السيارة 1467 مم. قاعدة العجلات 2600 مم. سعة خزان الوقود 40 لتر. سعة الشنطة الخلفية 506 لتر.

مواصفات سيارة Honda Cityسعر هوندا سيتي في السعودية

تختلف أسعار سيارات هيونداي سيتي من حيث تاريخ الانتاج ومن حيث مواصفات ومميزات كل فئة:

هوندا سيتي ال اكس سبورت 2021 بسعر 62.900 ريال سعودي.

هوندا سيتي DX 1.5 2020 بسعر 53.500 ريال سعودي.

هوندا سيتي EX 1.5 2020 بسعر 64.500 ريال سعودي.

هوندا سيتي DX 2017 بسعر 58.500 ريال سعودي.

هوندا سيتي DX 2016 بسعر 59.000 ريال سعودي.

هوندا سيتي LX 2016 بسعر 62.000 ريال سعودي.

هوندا سيتي EX 2016 بسعر 66.500 ريال سعودي.

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مميزات سيارة Honda City