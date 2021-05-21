مواصفات مازدا 6 2022 التصميم الخيالي وموعد طرحها في الأسواق السعودية

مازدا 6 2022 ، شركة مازدا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات لقد أعلنت عن تصنيع موديل جديد من السيارة الأكثر فخامة واناقة مازدا 6 عن تصميم جديد لعام 2022 تغييرات جذرية في محرك السيارة وتصميم السيارة الخارجي أكثر قوة وفخامة، اليوم عزيزي القارئ من خلال موقعكم المفضل ثقفني سوف نستعرض مواصفات السيارة الأنيقة في المملكة العربية السعودية وموعد إطلاقها في الأسواق فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

مواصفات محرك مازدا 6 2022

يُذكر أنه وفقًا لبعض التقارير ، يمكن أن يكون أحد محركات Mazda 6 القادمة عبارة عن وحدة مدمجة من ست أسطوانات مع تقنية Skyactiv-X مقترنة بنظام هجين متوسط ​​48 فولت ، في حين أن التصميم من المحتمل أن يكون انعكاسًا لتصميم سيارة كوبية التصورية الذي ظهرت. لأول مرة منذ ثلاثة سنوات في اليابان طوكيو ، كان من المفترض أن تمثل Vision Coupe الخطوة التالية في لغة تصميم Mazda ، وإذا تم تصديق هذه التقارير الأخيرة ، فإن الطراز 6 القادم سيدعم ذلك من خلال الإعلان عن حقبة جديدة تمامًا لـ صناعة السيارات اليابانية.

الجيل القادم من مازدا 6 2022 سيحصل على قاعدة عجلات خلفية جديدة وتصميم محرك طولي ولبيس عرضي مثل مازدا 6 2021 ، وهناك القليل من إمكانيات محرك التي تم طرحها ، لكن التقارير تشير إلى أنه سيكون 6 سلندر. نظام هجين متوسط 48 فولت.يمكن استخدام هذا المحرك في الجيل القادم من Lexus IS RC ، وكلاهما يمكن الكشف عنه في وقت مبكر من هذا العام 2021.

تصميم Mazda 6 2022 من الخارج

من ناحية أخرى ، تدعي العديد من المصادر أن مازدا تعمل حاليًا على طراز الجيل السادس التالي ، وعلى الرغم من أن السيارة الاختبارية كانت سيارة سيدان أكثر أناقة ذات سقف مائل بغطاء محرك طويل بشكل ملحوظ ، فإن نسخة الإنتاج من مازدا 6 سوف تكون قريبة من أرض الواقع مثل الصورة التالية.

تصميم مازدا 6 2022

حافظ التصميم المرفق على جماليات النسخة التخيلية ، مع الحفاظ على مقدمة السيارة دون تغيير في شئ منها ، وللمصابيح الأمامية والشبكة الأمامية حضور قوي مقارنة بإصدارات Mazda 3 الجديدة ، وفي الخلف نجد باب الصندوق الخلفي يرتفع تدريجياً نحو الوسط ، يعطي مظهر جمالي مثل سيارة فيجن كوبيه، أما فتحات العادم المدمجة في خلف السيارة فهي تأتي بأربع أسطوانات خروج للعادم فهي تشبه سيارة ألفا روميو من الخلف.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم من خلال موقعكم المفضل ثقفني مواصفات سيارة مازدا 6 2022 الأكثر فخامة وقوة وموعد طرحها في الأسواق نتمنى أن نكون قد أفادناكم من خلال هذه المقالة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.