عروض تقسيط تويوتا لاند كروز بدون مقدم وأقل نسبة من بنك الراجحي، يقدم بنك الراجحي عروضًا مميزة لتمويل امتلاك سيارات بموديلات عديدة، وقد دخل البنك مؤخرًا ضمن الجهات الممولة والمساهمة في تقسيط سيارات تويوتا لاند كروز، لذا فقد زاد البحث حول عروض تقسيط تويوتا لاند كروز من بنك الراجحي بدون مقدم وأقل نسبة.

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروز من بنك الراجحي بدون مقدم وأقل نسبة

لم تقتصر عروض بنك الراجحي على سيارات السيدان أو سيارات الدفع الرباعي، بل امتدت لتشمل سيارات الجيب مثل سيارة تويوتا لاند كروز، وبشكلٍ عام، فإن هناك برنامجان للتمويل لدى الراجحي؛ الأول هو التمويل التأجيري، ويكون ذلك من خلال دفع إيجارٍ شهري لمدة خمس سنوات، وبعد الانتهاي يتم سداد دفعة تملك، أما البرنامج الثاني؛ فيكون بنظام التمويل بالمرابحة، بمعنى وجود ربحٍ سنويٍّ محدد وثابت من بداية التمويل وحتى نهايته، وهي نسبة تختلف من حالةٍ تمويليةٍ لأخرى.

أما عن عروض الراجحي لشراء تويوتا لاند كروز؛ فإنها تشمل التقسيط دون دفع مقدم، والتقسيط دون الحاجة لدفعة أولى، مع وجود رسومٍ إداريةٍ بسيطة لا تزيد على الـ5 آلاف ريال، وبما يعادل 1% من التكلفة، بالإضافة لإمكانية التقسيط لمدة 60 شهرًا.

كما يبلغ مقدار الدفعة الأخيرة 40% مع نسبة فائدة 7% في حال قام العميل بتحويل الراتب إلى بنك الراجحي، أما في حال عدم تحويل الراتب؛ فإن الدفعة الأخيرة لا تتجاوز الـ35%، وتبلغ الفائدة حوالي 9% سنويًا.

عروض بنك الراجحي لشراء السيارة تويوتا

مميزات تويوتا لاند كروز 2021

تحمل كل سيارات شركة تويوتا مظهرًا فاخرًا وقويًا، لكنَّ الإصدار الجديد منها يملك العديد من الميزات الإضافية، ومنها:

بقوة 381 حصانًا، وهو محرك قوي واقتصادي يسهم في التقليل من استهلاك الوقود.V8امتلاك السيارة معداتٍ مناسبة للأداء القوي، مثل اعتمادها على محرك من نوع

مزودة بنظام دفعٍ رباعي.

سريعة على الرغم من حجمها الضخم.

لديها القدرة على سحب حوالي 8100 رطل.

وإلى هنا نكون قد وصلنا ختام مقالنا وقد تعرفنا على كثير من مميزات تويوتا لاند كروزر وكذلك عروض التقسيط الخاصة بشرائها من بنك الراجحي