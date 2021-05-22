عروض تقسيط جيب رانجلر jeep wrangler بالسعودية في 2021

تتميز عروض تقسيط جيب رانجلر jeep wrangler من شركة المتحدة للسيارات، وكيل جيب في السعودية، بمميزات استثنائية، وتعد رانجلر الجديدة من أكثر السيارات قوة بين سيارات الدفع الرباعي في المملكة، ومن ضمن أبرز هذه السيارات: تويوتا لاندكروزر، مرسيدس بنز جي كلاس وفورد ديسكفري، وتأتي سيارة رانجلر 2021 بأكثر من فئة، منها رانجلر سبورت بابين 3.6 لتر، رانجلر سبورت 4 أبواب 2.0 توربو، ويتميز هذا النوع من السيارات عن غيره بقدرته على الأداء بشكل جيد في كافة الطرق الوعرة والمواقف الصعبة التي تحتاج إلى روح المغامرة، كما يمكن كذلك استعمالها داخل المدينة والحصول على أداء ممتاز.عروض تقسيط جيب رانجلر jeep wrangler بابين بـ 1899 ريال شهريًا
يجري تقسيط سيارات رانجلر jeep wrangler لعام 2021 سبورت بابين 3.6 لتر، عن طريق شركة توكيلات للتمويل، وهذه الشركة تمكنك من دفع 1899 ريال شهريًا عند دفع 15% من ثمن السيارة كدفعة أولية و30% أخرى من ثمنها دفعة نهائية، علمًا بأن هذه الأقساط تمتد لمدة 60 شهرًا بنسبة سنوية 7.32%.
يمكنك الحصول على مزايا إضافية في حالة الاستفادة من عرض شراء رانجلر سبورت 3.6 لتر البابين وهي: صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كم، أيهما أقرب، كما يتم توفير خدمة المساعدة على المدة.عروض تقسيط جيب رانجلر 2021 4 أبواب
يمكنك الحصول على جيب رانجلر 2021 4 أبواب سبورت 2.0 تيربو بـ 2019 ريال شهريًا عند دفع 15% من ثمن السيارة عند الاستلام، و30% من الثمن عند نهاية العقد الذي يمتد لـ60 شهرًا بنسبة سنوية 7.30%، ويتم تقسيط السيارة عن طريق شركة توكيلات للتمويل أيضًا، وتقدم شركة جيب نفس المزايا الإضافية على هذا الموديل أيضًا.موعد انتهاء العرض على سيارة جيب رانجلر jeep wrangler الأمريكية
الفرصة مازالت قائمة لامتلاك سيارة جيب رانجلر jeep wrangler لعام 2021 بالأنواع التي تم ذكرها سلفًا، ويمكنك التوجه لأحد مراكز شركة المتحدة للسيارات في السعودية والاستفادة بالعروض حتى تاريخ 30 يونيو لعام 2021 – 20 ذي القعدة 1442.
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تتميز عروض تقسيط جيب رانجلر jeep wrangler من شركة المتحدة للسيارات، وكيل جيب في السعودية، بمميزات استثنائية، وتعد رانجلر الجديدة من أكثر السيارات قوة بين سيارات الدفع الرباعي في المملكة، ومن ضمن أبرز هذه السيارات: تويوتا لاندكروزر، مرسيدس بنز جي كلاس وفورد ديسكفري، وتأتي سيارة رانجلر 2021 بأكثر من فئة، منها رانجلر سبورت بابين 3.6 لتر، رانجلر سبورت 4 أبواب 2.0 توربو، ويتميز هذا النوع من السيارات عن غيره بقدرته على الأداء بشكل جيد في كافة الطرق الوعرة والمواقف الصعبة التي تحتاج إلى روح المغامرة، كما يمكن كذلك استعمالها داخل المدينة والحصول على أداء ممتاز.عروض تقسيط جيب رانجلر jeep wrangler بابين بـ 1899 ريال شهريًا
يجري تقسيط سيارات رانجلر jeep wrangler لعام 2021 سبورت بابين 3.6 لتر، عن طريق شركة توكيلات للتمويل، وهذه الشركة تمكنك من دفع 1899 ريال شهريًا عند دفع 15% من ثمن السيارة كدفعة أولية و30% أخرى من ثمنها دفعة نهائية، علمًا بأن هذه الأقساط تمتد لمدة 60 شهرًا بنسبة سنوية 7.32%.
يمكنك الحصول على مزايا إضافية في حالة الاستفادة من عرض شراء رانجلر سبورت 3.6 لتر البابين وهي: صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كم، أيهما أقرب، كما يتم توفير خدمة المساعدة على المدة.عروض تقسيط جيب رانجلر 2021 4 أبواب
يمكنك الحصول على جيب رانجلر 2021 4 أبواب سبورت 2.0 تيربو بـ 2019 ريال شهريًا عند دفع 15% من ثمن السيارة عند الاستلام، و30% من الثمن عند نهاية العقد الذي يمتد لـ60 شهرًا بنسبة سنوية 7.30%، ويتم تقسيط السيارة عن طريق شركة توكيلات للتمويل أيضًا، وتقدم شركة جيب نفس المزايا الإضافية على هذا الموديل أيضًا.موعد انتهاء العرض على سيارة جيب رانجلر jeep wrangler الأمريكية
الفرصة مازالت قائمة لامتلاك سيارة جيب رانجلر jeep wrangler لعام 2021 بالأنواع التي تم ذكرها سلفًا، ويمكنك التوجه لأحد مراكز شركة المتحدة للسيارات في السعودية والاستفادة بالعروض حتى تاريخ 30 يونيو لعام 2021 – 20 ذي القعدة 1442.
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