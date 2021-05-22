تويوتا راش 2022 toyota rush السيارة الرياضية العائلية بالمواصفات وقوة المحرك

تويوتا راش 2022 toyota rush، تلك السيارة الرياضية المتطورة والتي يتوقع لها الخبراء أن تجتاح سوق السيارات في الخليج والمملكة خاصة وتعد تلك السيارة التي تتناسب تماماً مع احتياجات العائلة والمعدة خصيصاً لاستيعاب العدد الكبير والسائر لمسافات الطويلة والتي تتناسب مع مطالب العملاء في المملكة باقتناء سيارة انسيابية ذات قوة في المحرك تتناسب مع رحلاتهم العائلية والتنقل بين دول الخليج بحرية.

الشكل الخارجي لتويوتا راش 2022 toyota rush

حيث تتميز تويوتا راش 2022 toyota rush، بالهيكل الخارجي ذات التصميم الأيروديناميكي والذي يمزج بين الرحابة والديناميكية، حيث يعد شكل مقدمة السيارة وشبكها الأمامي المطلي بالكروم ويعبر عن القوة بالتوافق مع عجلات السيارة المصنوعة من الألومنيوم المطلية باللون الأسود والتي يعد مقاسها 17 بوصة والتي تمتزج بين الديناميكية للسيارات الرياضية وتمتاز السيارة بوجود المريات الخارجية والتي تعمل بالتحكم الكهربائي والتي يأتي معها إشارات انعطاف يمين ويسار ويتم طلائها بلون السيارة الخارجي.

وتم إضافة العجل الخلفي وإضافة كسوة واقية لحماية السيارة من الخدوش وتم إضافة مصابيح الذيل لإعطاء السيارة الشكل الرياضي الانسيابي الممتاز وأبعاد السيارة بلغت في الطول 4.420 مليمتر وعرض السيارة 1.745 مليمتر وارتفاع السيارة 1.740 مليمتر مع وجود خلوص أرضي 200 مليمتر.

يعد مواصفات محرم تويوتا راش 2022 استاندر هو عبارة عن vvt_i مع dohc الذي يحتوي علي 4 أسطوانات و16 صمام وتبلغ قوة ماتور تويوتا راش 103 حصان و136 رطل من عزم الدوران بسعة 1500 سي سي ويأتي الماتور بالتعليق الأمامي من نوع ماكفروسون وتأتي السيارة بتعليق خلفي من نوع المحور ذات الخمس وصلات.

وتحتوي السيارة علي 6 وسائل هوائية للأمام وإنذار ضد السرقة ونظام التحكم في ثبات السيارة وخاصية المساعدة في النزول والصعود في المنحدرات والمرتفعات.

السيارة ذات مقصورة واسعة تتسع لعدد 7 أشخاص وتوفر لهم الراحة والرفاهية في الرحلات الطويلة.

وتعمل السيارة بتشغيل المحرك بالضغط علي دواسة الفرامل والضغط علي مفتاح تشغيل المحرك ويتم إيقافها بالضغط علي المفتاح مرة أخري.

تحتوي السيارة علي نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ونظام تبريد خلفي مدمج في السقف لتوفير التبريد لكافة المقاعد الخلفية والعمل علي تكييف الهواء داخل مقصورة القيادة.

ويحتوي تابلوه السيارة علي عدادات مشتركة كعداد السرعة وعداد RPM ويوحجد شاشة عرض معلومات بين العدادين لعرض كفاءة استهلاك الوقود بطريقة سهلة لقائد السيارة.

المقاعد يمكن طيها في الصف الثاني والثالث للحصول علي مساحة كبيرة.

تحتوي السيارة علي الطارة الخاصة بالقيادة المالتي ميديا.

تحتوي السيارة شاشة تعمل باللمس قياسها 7 انش وتعمل بنظامي أندرويد وIOS.

يحتوي الشاشة علي بلوتوث وUSB توجد معها 6 سماعات موزعة في السيارة بشكل مميز لتوزيع الصوت داخل السيارة وتعمل الشاشة بنظام المعلومات والترفيه بنظام WEB LINK وتلك مواصفات ومميزات لتويوتا راش 2022 toyota rush.

مواصفات تويوتا راش 2022 toyota rushمواصفات 2022 toyota rush من الداخل