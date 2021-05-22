وصول شانجان رويال CS95 فل كامل الجديدة 2022 إلى السعودية الأكثر طلباً بين المنافسين

وصول شانجان رويال CS95 فل كامل موديل 2022 لأول مرة إلى الأراضي السعودية، نتحدث اليوم عن السيارة الأكثر طلباً بين المنافسين والتي تعتبر أكثر سيارة متميزة من شانجان الأعلى فئة رويال الفل كامل، وهي السيارة العائلية الأفخم من شانجان لعام 2022، يبحث كل شخص مُقبل على شراء سيارة جديدة موديلات العام الجديد 2022 على سيارة تجمع بين المواصفات المميزة والسعر المقبول، وهذا ما تسعى إليه شانجان الصينية دائماً ونقدم لكم اليوم الفئة الأكثر مبيعاً في شنجان للأعوام الأخيرة والأكثر تميُزاً وهي شانجان رويال CS95 فئة الفل الكامل لعام 2022.

سعر ومواصفات شانجان رويال CS95 فل كامل موديل 2022

تعد رويال هي الأكثر طلباً بين منافسيها نظراً لما تجمعه من مواصفات رائعة وسعر في المتناول، شانجان الجديدة هي سيارة SUV سبع مقاعد عائلية، وتتوفر بثلاثة طرازات ستاندر دفع أمامي، بلاتينيوم دفع رباعي، رويال ذو المزايا الرائعة، وتتوفر السيارة بسعر 132 ألف 825 ريال شامل الضريبة لدى معرض دار النخبة للسيارات، بمُحرك 2000 سي سي تيربو يمنحك قوة 230 حصان تقريباً والعزم 360 نيوتن.متر، قير رويال أوتوماتيك 6 سرعات تيبترونيك ونظام الدفع أمامي و رباعي حسب اختيارك.

مزايا شانجان رويال الجديدة

تمتلئ فئة الفل الكامل من شانجان رويال 2022 بالمواصفات الرائعة، حيث تتميز بسقف أسود وسقف بانوراما مع إضاءات بالكامل LED وكذلك نور عالي ومنخفض LED، رويال الجديدة مزودة أيضا بشبك أمامي متميز من الكروم الرائع وبها أربعة حساسات أمامية، مع كاميرات محيطية 360 درجة وجنوط مقاس 19 إنش ومقاس الكافر 245 X 55 كونتنينتال، مع عفشة من الكروم وتطعيمات كروم على النوافذ ومقابض الأبواب.

توجد كذلك إشارات على المرأة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي الكهربائي باللون الأسود مع النقطة العمياء، أما عن خلفية شانجان رويال 2022 CS95 فهي تتميز بجناح خلفي وإضاءات بالكامل LED وأربعة حساسات خلفية، شنطة كهربائية خلفية مع مُكيف خلفي بالسقف لمقاعد الصف الثالث، صرفية الوقود قدرة البنزين 12.2 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز ونوع البنزين 91، مع إمكانية الدخول والتشغيل الذكي.

المواصفات الداخلية لشانجان رويال 2022

تتميز شانجان رويال CS95 فل كامل موديل 2022 من الداخل بمقاعد جلدية ممتازة باللون الجملي، مع ذاكرة تخزين لمقعد السائق الكهربائي، بالاضافة إلى تطعيمات كروم مميزة على الباب من الداخل وإمكانية التحكم في التكييف باللمس مع مسند وسطي ومخرج USB لمقاعد الصف الثاني، الزجاج بالكامل AUTO لمسة واحدة مع إمكانية تبريد المقاعد الأمامية للسائق والراكب، مقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة والنظام الصوتي وعداد الرحلات، مع شاشة وسطية بحجم ممتاز ومخارج للشحن والطاقة في شانجان رويال الجديدة.