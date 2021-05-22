شروط الجبر للتقسيط على سيارات كيا في المملكة العربية السعودية

شروط الجبر للتقسيط تتلخص في مجموعة من البنود التي يجب أن يدركها العميل قبل الإقبال على شراء سيارة من علامة كيا بالتقسيط بواسطة شركة الجبر للسيارات، الوكيل الرسمي لـ علامة كيا الكورية في المملكة العربية السعودية، وإليكم أبرز شروط الجبر من أجل تقسيط سيارات كيا.

شروط الجبر للتقسيط

أعلنت شركة الجبر للسيارات، الوكيل الحصري لـ علامة كيا الكورية في السعودية حزمة من المعلومات الخاصة بنظام التقسيط لسيارات كيا، ومن أبرز تلك الشروط ما يلي:

تقسيط السيارة يطون بواسطة الإيجار التمويلي، مع عدم دفع مقدم أو حتى الرسوم الإدارية، وذلك للمستهلكين المحول راتبهم.

الإيجار الشهري للسيارة محسوب على أساسة مهلة قدرها 60 شهرًا وذلك للفئة الأساسية.

تشمل عروض التقسيط المتاحة من الجبر والبنك الأهلي الطرازات من مودديلات 2020، و2021.

وصلت نسبة الارباح السنوية إلى 6,14%.

عروض كيا K5

أتاحت شركة الجبر للسيارات عروض كيا K5، حيث بلغ سعر القسط الشهري للسيارة 1,202 ريال سعودي.

فيما بلغت قيمة القسط الشهري لسيارة سيراتو السيدان إلى 858 ريال سعودي، وتضم السيارة سيراتو منظومة دفع أمامية، مع ناقل حركة أتوماتيك لجميع الفئات.

أما سيارة كيا سيلتوس فتم تقدير القسط الشهري بقيمة 1,010 ريال سعودي، وتضم السيارة ناقل حركة أتوماتيك، علاوة على منظومة دفع أمامي.

عروض كيا رمضان

وانطلقت عروض تقسيط كيا الجبر في المملكة العربية مع حلول شهر رمضان الماضي، علمًا أن العرض سينتهي في 1 يونيو المقبل، أو حتى نفاذ الكمية المتاحة.

وتطرح شركة الجبر للسيارات طرازات عديدة من علامة كيا الكورية في السوق السعودي، ومن أبرز تلك الطرازات ما يلي: