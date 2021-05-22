عروض كيا الجبر سبورتاج في المملكة العربية السعودية

عروض كيا الجبر سبورتاج تهم شريحة عريضة من مستهلكي السيارات الـ SUV في المملكة العربية السعودية، ومن خلال السطور التالية إليكم عروض أسعار سيارة كيا سبورتاج في سوق السيارات السعودي وفقًا لما تحدده شركة الجبر، الوكيل الرسمي لـ كيا السعودية.

عروض كيا الجبر سبورتاج

سيارة كيا سبورتاج الإس يو في توفرت في السوق السعودي للسيارات من خلال شركة الجبر للسيارات، الوكيل الرسمية لـ علامة كيا الكورية في المملكة.

ووفقًا للقائمة السعرية التي طرحها الوكيل صاحب العلامة، فإن أسعار كيا سبورتاج موديل 2021 في السعودية كما يلي:

يبدأ سعر الفئة الأولى لـ سيارة كيا سبورتاج من 90,100 ريال سعودي، وسعر الفئة الثانية 95,895 ريال سعودي، أما الفئة الثامنة والأخيرة فسعرها وصل إلى نحو 137 ألف ريال سعودي.

كيا سبورتاج

واحتوت سيارة كيا سبورتاج الإس يو في على حزمة من التجهيزات والمواصفات القياسية التي جعلتها منافس قوي في سوق السيارات السعودي.

محرك كيا سبورتاج السعودية

جاءت سيارة كيا سبورتاج موديل 2021 مع محرك بسعة 2000 سي سي، علاوة على نظام دفع رباعي، الأمر الذي يجعلها انسيابية في أثناء السير على الطرق الوعِرة والصحراوية.

كيا سبورتاج من الخارج

وحرص الصانع الكوري على تزويد طراز كيا سبورتاج بمجموعة مميزة من الكماليات الخارجية، والتي أضفت طابع مميز على السيارة الـ SUV.

السيارة احتوت من الخارج على مصابيح خلفية من نوع الليد، مصابيح هالوجين أمامية، مصابيح ضبابية من نوع الـ LED، بالإضافة إلى شبك في الواجهة الأمامية للسيارة.

فيما توفرت سيارة سبورتاج من الخارج بمقابض مصنوعة من خامة النيكل كروم، علاوة على احتوائها على دعامات جانبية مصنوعة من خامات الكروم.

كيا سبورتاج من الداخل

وحرصت علامة كيا على توفير أنظمة ترفيهية مميزة في طراز سبورتاج موديل 2021، حيث احتوت السيارة من الداخل على الكماليات التالية: