عروض عبداللطيف جميل 2021 على صيانات سيارات تويوتا السعودية

جدد إطاراتك واحصل على خدمات صيانة مجانية ، إحدى عروض عبداللطيف جميل 2021 والذي يعتبر الوكيل الحصري لـ علامة تويوتا اليابانية في السوق السعودي، ومن خلال السطور التالية إليكم تفاصيل العرض الترويجي الذي أعلنت عنه شركة عبد اللطيف جميل، من خلال موقع تويوتا السعودية الرسمي.

عروض عبداللطيف جميل 2021

عروض عبداللطيف جميل 2021 على الإطارات والصيانة مستمرة لحين انتهاء شهر مايو الجاري، وهي تشمل صيانة مجانبة على بعض الخدمات المختارة عند تغيير أربع إطارات السيارة الخاصة بالعميل.

شروط حملة الصيانة على سيارات تويوتا

يتم إتاحة تلك الخدمة في المراكز المعتمدة لشركة عبد اللطيف جميل فقط.

يجب أن يقوم العميل يتغيير جميع إطارات السيارة، أي الأربع إطارات، وذلك للحصول على العرض.

عند شراء الأربعة إطارات من أحد المراكز المعتمدة لوكيل تويوتا السعودية، يحصل العميل على الخدمات التالية:

غسيل كامل للسيارة.

القيام بفحص 12 نقطة في السيارة.

يحصل العميل على أربع بلوف، مع خدمة تركيبهم.

من ضمن النقاط التي سيتم فحصها سير الماكينة، تهريب الزيت خارج الماكينة.

كما سيتم فحص التهويات والأقمشة بالسيارة.

فيما يتم تغيير الصمامات داخل السيارة.

عروض سيارات 2021

وتوفر شركة عبد اللطيف جميل طرازات متنوعة من علامة تويوتا اليابانية، في سوق السيارات السعودي، ومن خلال النقاط التالية إليكم أسعار الإطارات الأربعة لكل سيارة على حِدة.

سعر إطارات تويوتا لاند كروز

وصل سعر إطارات سيارة تويوتا لاند كروز غلى نحو 2,599 ريال سعودي.

تويوتا كامري السعودية

سعر إطارات سيارة تويوتا كامري السيدان وصل إلى نحو 1,166 ريال سعودي.

تويوتا كورولا

إطارات تويوتا كورويلا وصل سعرها إلى نحو 899 ريال سعودي.

تويوتا برادو

بلغت قيمة إطارات تويوتا برادو 1,844 ريال سعودي.