فيديو أودي تعلن عن نسخة معدلة من سيارة Q5

عبد الرحمن الحاج السبت,22 آيار (مايو) 2021 - 12:08
أعلنت شركة أودي الألمانية، توسيع سوق مبيعات سيارة Q5 الجديدة بنسختها المعدلة المميزة، واكتسبت كيو فايف الجديدة من أودي مظهرا قويا، وأصبحت أقرب إلى سيارات الكروس أوفر الرياضية، بفضل الهيكل الانسيابي والتصميم الجديد للمصابيح وممتصات الصدمات والفتحات الهوائية الكبيرة.
تصميم سيارة Q5 الجديدة
وحصلت Q5 الجديدة عل مقصورة فيها على العديد من علامات الجمال والتميز التي تجلت من خلال أنظمة الإضاءة الداخلية التي تنير واجهة القيادة والأبواب ومنتصف المقصورة بصورة جذابة، فضلا عن تداخل الخشب مع الجلد في عناصر التصميم الداخلي، مع تصميم مميز للمقود.
أودي تطرح Q5 الجديدة بعدة نماذج
وستطرح سيارة Q5 بعدة نماذج، منها نموذج مزود بمحرك TFSI توربيني بسعة لترين وعزم 245 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، ونموذج مجهز بمحرك ديزل TDI بسعة 3.0 ليتر، قادر على توليد عزم يعادل 249 حصانا، وسيعمل هذا المحرك مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، وفقا لوكالة روسيا اليوم.
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