فيديو Buick تعود للمنافسية في سوق السيارات الفارهة بسيارة جديدة

عادت Buick الأمريكية للمنافسة في سوق السيارات من خلال مركبة جديدة، صممتها لعشاق التميّز والمركبات المريحة والفارهة، وتنفرد سيارة Verano Pro الجديدة بهيكل انسيابي أنيق يجمع في تصميمه ملامح سيارات بي إم دبليو وسيارات كامري.

Buick تعلن عن سيارة فارهة جديدة

وزين هيكل سيارة بويك الفارهة الجديدة، بفتحات هوائية كبيرة على مقدمته، أما صندوق الأمتعة الخلفي فحصل على جنح هوائي صغير لتحسين الانسيابية وزيادة الثبات على السرعات العالية، وصممت مقصورة السيارة لتوفر للركاب قدرا عاليا من الراحة والرفاهية، إذ جهزت بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بدرجات حرارتها، وزودت واجهة القيادة بشاشة لمسية تمتد على نصف طولها تقريبا.

أنظمة Verano 2022 من Buick

كما حصلت Verano 2022 على أنظمة ممتازة تعتبر من بين أفضل الأنظمة الموجودة في السيارات الحديثة، وزودتها Buick بمنظومة إضاءة داخلية مميزة، وتقنيات إلكترونية متطورة لتفادي الحوادث، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة لتثبيت السرعة، وستطرح السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 180 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.3 ليتر بعزم 158 حصانا.

Buick مؤسسة جنرال موتورز

من الجدير بالذكر هنا أن علامة Buick دوت الخليج من أوائل شركات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي حاليا جزء من شركة جنرال موتورز، Buick في الحقيقة دوت الخليج النواة الأولى المؤسسة لشركة جنرال موتورز وما تلاها لحقا من علامات مختلفة تعمل تحت مضلة الشركة الأم.