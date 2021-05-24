شرطة دبي تضم جينيسيس GV 80 إلى أسطولها الفاره

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي، سيارة فارهة جديدة إلى أسطول سياراتها الفاخرة، وذلك بضم سيارة جينيسيس GV 80 – 2021 أولى طرازات GV 80 وأول طراز من سيارات الدفع الرباعي من جينيسيس.

شرطة دبي تضم أحدث الطرز إلى أسطولها الفاخر

ونقلت تقارير صحفية عن العميد محمد الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي قوله: نحرص في شرطة دبي على ضم أحدث الطرز إلى أسطولنا من المركبات وأكثرها كفاءة ومرونة للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من آليات عملنا لتحقيق أهداف شرطة دبي وبسط الأمن والسلامة في الإمارة.

وأضاف العميد الرزوقي قائلا: نثق أن هذه السيارة ستسهم في الارتقاء بأدائنا بفضل خصائصها الاستثنائية، ومواصفاتها المبتكرة التي تساعدنا على أداء مهامنا على النحو الأمثل.

أسطول سيارات شرطة دبي

يشار هنا إلى أن شرطة دبي كانت قد ضمت في بداية العام سيارة تويوتا جي آر سوبرا 2021 المميزة، وتمتلك شرطة دبي أسطولا فاخرا من السيارات الفارهة، مثل شيفرولية امبالا، بوغاتى فيرون، مرسيدس اس ال، مرسيدس اس ال اس، بنتلى كونتيننتال، ماكلارين ام بى، نيسان جى تى ار، بى ام دبليو m6 ، فورد موستنج، استون مارتن، اودى ار 8، لكزس ار سي اف، وتويوتا لاند كروزر، سايبرتراك، فيراري، لامبورغيني، مازيراتي جران توريزمو، والآن جينيسيس GV 80.