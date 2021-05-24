لاند روفر تقدم موديلين خاصين من سيارتها  Discovery Sport

أعلنت شركة لاند روفر البريطانية، عن تقديم موديلين خاصين من سيارتها Discovery Sport، وهما: "Urban Edition" و "Black".

Urban Edition من لاند روفر ديسكفري

وتعتمد نسخة "Urban Edition" على مستوى الراحة "R-Dynamic"مع ديكورات بطلاء الألومنيوم، والمقاعد المكسوة بفرش القطيفة، وسقف باللون الأسود، كما يتوفر لطلاء السيارة 6 ألوان مختلفة.

نسخة بلاك من ديسكفري لاند روفر

أما النسخة "Black" فتضم العديد من المكونات المطلية باللون الأسود، وسقف باللون الأسود أو الرمادي، مع جنوط قياس 20 بوصة، وكشافات LRD، والسقف البانورامي، ويتولى عملية الدفع محرك بنزين تربو سعة 2 لتر وبقوة 290 حصان ، وذلك في النسختين من السيارة.

سعر النسخ الخاصة من Discovery Sport

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، سيبدأ سعر السيارة Urban Edition من حوالي 50 ألف يورو، أما السيارة Black فسيبدأ سعرها من من 62 ألف يورو.

إطلاق Discovery 2021 سباعية المقاعد

تجدر الإشارة هنا، إلى أن لاند روفر كانت قد أعلنت في أبريل الماضي عن إطلاق أيقونتها Discovery الجديدة سباعية المقاعد، وهي من فئة موديلات الأراضي الوعرة، وأجرت الشركة بعض التعديلات الطفيفة على تصميم السيارة الجديدة، وأضافت نظام ملتيميديا جديد، وتتوافر ديسكفري 2021 بباقة من محركات البنزين والديزل، تغطي نطاق قوة يمتد من 183 كيلووات/249 حصان إلى 265 كيلووات/360 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وقالت الشركة إن الموديل الفاخر الجديد من السيارة Discovery سيصل الأسواق العالمية في شهر يونيو القادم.