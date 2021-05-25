لامبورجيني تحول سياراتها إلى كهربائية بحلول عام 2024

أعلنت شركة لامبورجيني، إحدى شركات مجموعة فولكس فاغن، أنها ستعرض ابتداءً من عام 2024 نسخاً هجينة قابلة للشحن الخارجي لجميع السيارات في خط إنتاجها، من سيارة أوروس الرياضية متعددة الأغراض إلى سيارة أفينتادور، وفقا لوكالة بلومبرغ.

لامبورجيني تستثمر 1.8 مليار دولار في السيارات الكهربائية

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان وينكلمان قوله: إن لامبورجينى ستطلق أيضا أول سيارة لها تعمل بالبطارية بشكل كامل في النصف الثاني من العقد الجاري، وأن العلامة التجارية ستنفق 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار) لتطوير الأسطول الجديد الذي سيسهم بدءًا من عام 2025 في خفض الانبعاثات عبر خط الإنتاج إلى النصف.

قال وينكلمان: إن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أمر مثير للاهتمام للعلامات التجارية الكبرى في صناعة السيارات، ولكنه أكثر صعوبة بل وأكثر تأثيرًا على شركة تصنيع السيارات الرياضية الفائقة مثل لامبورجيني.

فولكس فاغن كانت تدرس بيع لامبورجيني

يُذكر أن مجموعة فولكس فاغن كانت تدرس احتمال بيع أو إدراج لامبورجيني، بغرض التركيز على الشركة الأم، وقسمَي أودي و بورش، إلا أن هذه المناقشات لم تحظَ بتأييد حملة الأسهم الرئيسيين، وحالياً، الهدف هو إعداد استراتيجية لـLamborghini تنسجم مع اتجاه المجموعة نحو السيارات الكهربائية العاملة على البطاريات والبرامج الإلكترونية القادرة على تحدي تسلا.

طرازات السيارات الكهربائية من لامبورجيني ستكون بأربعة مقاعد

وحسب وينكيلمان، فإن كلّ طرازات السيارات الكهربائية التي ستصنعها الشركة تقريباً، ستكون من أربعة مقاعد وبابين، ولكن لم تُحدَّد حتى الآن إعدادات السيارة نهائياً.