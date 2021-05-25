فولكس فاغن تكشف عن سيارتها الكهربائية بنسخة رياضية

كشفت شركة فولكس فاغن الألمانية، النقاب عن السيارة الاختبارية ID.X وهي بمثابة نسخة رياضية من السيارة ID.3 الكهربائية التي أعلنت عنها الشركة من قبل.

السيارة الاختبارية ID.X من فولكس فاغن

وأوضحت فولكس فاغن المجموعة الأوروبية الأكبر لصناعة السيارات في العالم، أن السيارة الاختبارية ID.X الجديدة، التي تستلهم روح الأيقونة Golf GTI، تعتمد على سواعد محرك بقوة 245 كيلووات/333 حصان مع بطارية سعة 82 كيلووات ساعة.

وبفضل هذه القوة تتسارع سيارة الدفع الرباعي الاختبارية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر5 ثانية.

فولكس فاغن الكهربائية ID4 GTX الجديدة

من الجدير بالذكر هنا، أن فولكس فاغن كانت قد أعلنت في أبريل 2021، عن سيارتها الكهربائية ID4 GTX الجديدة، التي تنتمي لفئة SUVبشكل رسمي، وقالت فولكس فاغن في إيضاح إن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع كهربائي بقوة 220 كيلووات/299 حصان، وأضافت الشركة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، أن سيارة ID4 GTX الكهربائية، تعتمد على بطارية سعة 77 كيلووات ساعة تبلغ بها مدى السير 480 كلم، كما حصلت على تحسينات على مجموعة التعليق والتوجيه، مع توفير خيار لمجموعة التعليق الرياضية مع ممتصات متوائمة للصدمات.