بالفيديو: السائقة السعودية "ريما الجفالي" وخطوة عالمية جديدة بالمشاركة في بطولة فورمولا 3 البريطانية

خطت السائقة السعودية "ريما الجفالي" خطوة عالمية جديدة في مسيرتها الرياضية المتميزة، من خلال مشاركتها في الموسم السادس لبطولة فورمولا 3 البريطانية.

"ريما الجفالي" وخطوة عالمية جديدة بالمشاركة في بطولة فورمولا 3 البريطانية

كشفت السائقة السعودية "ريما الجفالي" عن خوضها غمار منافسة عالمية جديدة، من خلال مشاركتها في الموسم السادس لبطولة فورمولا 3 البريطانية، والمقامة على مضمار "براندز هاتش" الأسطوري.

وكانت شركة Douglas Motorsport قد أعلنت عن مشاركة "ريما الجفالي" في بطولة 2021 BRDC البريطانية للفورمولا 3، في الموسم السادس على التوالي لسلسلة المملكة المتحدة الرائدة ذات المقعد الواحد.

وأعربت السائقة "ريما الجفالي" عن سعادتها بالعودة إلى السباقات من خلال مشاركتها في هذا السباق، وأعربت عن حماسها لتعلم الجديد من خلال هذا الموسم، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وانستجرام" مقطع فيديو للأجواء الحماسية التي غلفت بها هذه المشاركة قبيل انطلاق الموسم.

السائقة السعودية "ريما الجفالي"

يُذكر بأن السائقة "ريما الجفالي" كانت قد سجلت اسمها كأول سائقة سعودية تنافس في بطولة دولية على أرض المملكة، حيث خاضت السباقات في منافسات "السعودية للفورمولا إي -الدرعية" في عام 2019، وسجلت اسمها كأول سائقة سعودية تنافس في بطولة دولية على أرض المملكة.

وتعد "ريما الجفالي" من أشهر السائقات السعوديات، ليس لكونها أول فتاة سعودية تنال رخصة قيادة لسباقات السيارات وتشارك في بطولة لسباقات السيارات فحسب، بل لأنها قد نجحت في تحقيق مراكز متقدمة في سباق سيارات أبوظبي واعتلت منصة التتويج وذلك في مشاركتها الأولى عام 2018، حيث توجت بالمركز الثاني في بطولة كأس "تي آر دي 86" على حلبة مرسى ياس بأبوظبي، عن الفئة الفضية والمركز الرابع في الترتيب العام، كما اشتملت خبراتها السابقة على المشاركة في سباق تحدي "إم آر إف" للسيارات في الهند، حيث كانت بداية مسيرتها المهنية بظهورها في كأس TRD 86 و MRF Challenge العام 2018، قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة للمشاركة في بطولة F4 البريطانية في العام 2019، حيث حصدت نقاطاً.