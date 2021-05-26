طريقة الاعتراض على مخالفات ساهر المرورية

قالت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن أحقية الاعتراض على المخالفات المسجلة بالخطاء حال ورودها عبر نظام ساهر، أن المستفيد يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

شروط الاعتراض على مخالفات ساهر

وتمكن خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية من الاعتراض على المخالفات المرصودة آلياً بنظام ساهر وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين بالشروط التالية:

1. يتوجب أن يكون المعترض مسجلا ومفعلا في بوابة وزارة الداخلية.

2. يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.

3. يمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

4. لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة.

5. للمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور.

6. يتوجب السداد بعد الاعتراض وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.

7. يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.

8. يتم تطبيق لوائح وأنظمة الإدارة العامة للمرور على جميع الاعتراضات المقدمة من خلال الخدمة.

دعوات لترك مسافات آمنة بين السيارات

على صعيد آخر، جددت الإدارة العامة للمرور التذكير عبر “تويتر”، بأهمية ترك المسافة الآمنة على الطرقات للحفاظ على سلامة قائدي السيارات، وكتبت: المسافة الآمنة تجعل قائد المركبة يتصرف سريعًا وبشكل آمن في حال حدوث أي طارئ أثناء السير على الطرقات، مشيرة إلى أن عدم ترم مسافة كافية يعد من أعلى مسببات الحوادث المرورية في المملكة، لذلك يفضل ترك مسافة كافية بقدر ثانيتين بين كل مركبة وأخرى أثناء السير على الطرق.