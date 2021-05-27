فيديو رينو تكشف عن سيارة Taliant العائلية الجديدة

كشفت شركة رينو الفرنسية، عن تصميم سيارة Taliant الجديدة المصممة لتكون سيارة عائلية أنيقة ومركبة اقتصادية في استهلاك الوقود.

وبنيت السيارة وفقا للشركة على منصات CMF-B التي تم اختبارها في سيارات Logan و Sandero، وجاءت بهيكل مميز طوله 4 أمتار و39 سنتيمترا، عرضه 184 سم، وارتفاعه 150 سم، أما عجلاتها فأتت بأقراص بمقاس 15 و16 إنشا.

مميزات سيارة Taliant الجديدة من رينو

وحصلت سيارة Taliant على مصابيح أمامية تعمل بتقنيات LED، وعلى واجهة أمامية يوحي مظهرها بالقوة، وأبواب مجهزة بميزات أمان تعتمد على بصمات الأصابع، وأضيف للسيارة العديد من أنظمة الأمان، مثل نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التعرف على المشاة، ونظام الحفاظ على الثبات في المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي.

محركات سيارة Taliant

رينو ستطرح سيارة Taliant بنوعين من المحركات الاقتصادية، محركات بنزين ثلاثية الأسطوانات بسعة 1.0 ليتر تولد عزما يعادل 65 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.0 ليتر تولد عزما يعادل 90 حصانا، وتعمل مع علب سرعة يدوية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.