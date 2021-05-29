فيديو بي إم دبليو تطرح النموذج الجديد من سيارات M4 الشبابية

بدأ الصانع الألماني بي إم دبليو، بطرح نموذج جديد من سيارات M4 القوية والعصرية، والتي تستهدف فئة الشباب بشكل خاص، وتأتي المركبة الجديدة بهياكل كوبيه، وتطرح بنموذجين، واحد مجهز بسقف ثابت وآخر فيه سقف متحرك يمكن طيه ليختفي داخل الصندوق الخلفي.

تصميم M4 من إم بي دبليو

وحصلت سيارات M4 الشبابية على فتحات هوائية كبيرة بتصميم مميز على المقدمة وجوانب الهيكل، وزينت عناصر هيكلها الخارجي وممتصات الصدمات والمرايا بأجزاء من ألياف الكربون، كما زودت بإطارات رياضية بمقاس 18 و19 إنشا.

سيارة بي إم دبليو إم فور الجديدة

مقصورة السيارة أضافت لها بي إم دبليو، مقاعد رياضية خاصة، وجهزت واجهة القيادة بشاشة 12 تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة لمسية إضافية بمقاس 10 بوصات للتحكم بأنظمة الملاحة وأنظمة المولتيميديا.

محرك M4 الشبابية يولد قوة 510 أحصنة

وتعمل السيارة بنظامي دفع خلفي ورباعي، وتضمن تقنيات M Drift Analyzer الإلكترونية الموجودة فيها ثباتا كبيرا على المنعطفات والطرقات الزلقة، فضلا عن أنها مجهزة بتقنيات متطورة للتحكم بأنظمة المكابح، وتعمل M4 الجديدة بمحركات بنزين توربينية بسعة 3.0 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 510 أحصنة، مدعومة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، وفقا لما نشرته وكالة روسيا اليوم.