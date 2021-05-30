الإعلان رسميا عن عودة معرض جنيف للسيارات

عبد الرحمن الحاج الأحد,30 آيار (مايو) 2021 - 12:11
بسبب جائحة كورونا، تم إلغاء العديد من أحداث السيارات، ومنها معرض جنيف للسيارات 2020، التي كانت المرة الأولى التي يتم إلغاءه فيه منذ 1940، كما تم إلغاء نسخة 2021، لكن أعلن رسميا أن المعرض سيعود في عام 2022، وستُقام أيام وسائل الإعلام في 17 و18 فبراير، قبل أن يُفتح المعرض للجمهور في 19 إلى 27 فبراير 2022.
ويعد المنظمون أن تكون نسخة العام القادم مختلفة، وقد كانت هُناك شائعات بأنه سيكون حدثاً لوسائل الإعلام فقط، لكن المنظمين أكدوا أنه سيكون مفتوحاً للجمهور.
شركات السيارات لجأت لتدشين جديدها عبر الإنترنت
يُذكر أن العديد من صانعي السيارات انسحبوا من المعرض لصالح إقامة أحداثهم الخاصة عبر الإنترنت، حيث تم تدشين العديد من الطرازات الجديدة في أحداث رقمية.
عودة معارض ميونيخ ولوس أنجلوس للسيارات
من الجدير بالذكر هنا أنه وقبل انطلاق معرض جنيف للسيارات 2022 في فبراير، سيُقام معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ في سبتمبر 2021، وسيُقام معرض لوس أنجلوس للسيارات في نوفمبر القادم، فيما يبدوا عودة إلى الحياة الطبيعية بالنسبة لمعارض السيارات الدولية حول العالم.
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