تويوتا تكشف تفاصيل بيريوس الجديدة

كشفت شركة تويوتا اليابانية أمس السبت وبشكل رسمي، تفاصيل طراز بيريوس نايت شيد" الجديدة، ونشرت لقطات رسمية للطراز الجديد وصور تشويقية.

بيريوس 2022 بنظام دفع خلفي

ووفقا لما أعلنته الشركة، سيأتي طراز بيريوس 2022 بنظام دفع خلفي، بإطارات قياس 15 و17 بوصة، مع عدد من القدرات التقنية ضمن الكماليات، تشمل مقود مزود بنظام تدفئة، إلى جانب العديد من الكماليات وأنظمة الأمان في السيارة.

محرك تويوتا بيريوس 2022

وأضافت تويوتا إلى بيريوس نايت شيد شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام أليكسا المتحدث الذكي من أمازون، ونظام سماعات مكبرة من ماركة JBL، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وستعمل السيارة بمحرك هجين بسعة 1.8 لتر، ينتج قوة 121 حصانا.