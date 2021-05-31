تعرفوا على الأسعار.. رسميا بيجو 2022 الكروس أوفر تصل السعودية

وصلت السيارة الجديدة كليا بيجو 2008 2022 الكروس أوفر المُدمجة إلى السوق السعودي، بفئاتها الأربعة المتاحة، مع ضمان 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب.

مقصورة بيجو 2022 الكروس أوفر

بيجو 2008 2022 تأتي بمقصورة iCockpit المصنوعة من مواد متنوعة وعالية الجودة، مع مقود يجعل القيادة أكثر سهولة وشاشة أمامية رقمية بالكامل ثلاثية الأبعاد، و8 ألوان إضاءة داخلية، بالإضافة إلى مقاعد رياضية أمامية، مع شاشة ملونه وسطية مقاس 10 بوصة وناقل حركة كهربائي، وفتحة سقف بانورامية.

بيجو تزود سيارة 2008 بتقنيات متقدمة

السيارة تضم العديد من التقنيات المتقدمة، بدء من شاشة النظام الترفيهي، ونظام ملاحة ثلاثي الأبعاد، ومرآه قابله لتعتيم التلقائي، كما يتوفر شاحن هاتف لاسلكي، بالإضافة لميزة الدخول والخروج بدون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي بـ 6 مكبرات.

تصميم سيارة بيجو 2008 2022

صندوق سيارة بيجو 2008 2022 واسع وسهل الوصول له بفضل العتبة المنخفضة، كما يُمكن طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة تخرين أكبر، ومن الخارج تأتي السيارة بتصميم جذاب وقوي، وتتميز بالمصابيح الأمامية FULL LED بتصميم أنياب الأسد، وكذلك من الخلف حصلت على تصميم مصابيح يحاكي مخالب الأسد LED، بالإضافة إلى هيكل بخطوط حادة وعصرية، ومجموعة من الألوان الخارجية الملفتة.

أنظمة السلامة والأمان في السيارة

وتتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، ففيها وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام تحديد وتثبيت السرعة، نظام مساعدة وقوف السيارة النشط شبه الآلي، نظام مساعد للإضاءة العالية للمصابيح الأمامية، نظام الفرامل الطارئة، تنبيهات للسائق على الطريق، المحافظة على المسار، نظام التحذير من المسافات، نظام الإضاءة الأوتوماتيكي، نظام تنبيه النقطة العمياء.

محرك سيارة بيجو 2022 الكروس أوفر

سيارة بيجو 2008 2022 تأتي بخيارين من المحركات، الأول يتوفر في فئة GT وهو محرك سعة 1.2 لتر تيربو يولد قوة 155 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، مع نظام سحب أمامي، والثاني في الفئات الأقل أكتيف وألور، وهو محرك سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مع نظام دفع أمامي.

سعر سيارة بيجو 2008 2022 في السعودية شاملة ضريبة القيمة المضافة